德國製表的聖杯！朗格重返台灣 台北101專賣店試營運

如何理解一個品牌的專業、歷史與現在？透過主題專賣店無疑是最佳方式。在收藏家心中常被視為德國高級製表同義詞的朗格（A.Lange & Söhne），近日為台北101購物中心內三樓的專賣店展開試營運，並引用最新設計店裝，以147平方公尺、體驗圖書館和別具視覺效果的「機芯牆」，別開生面。

過往頻頻突破技術與當代高級製表的想像力，例如以十進制進行三問報時、特殊的獨家合金「蜂蜜金」、可停秒調校的陀飛輪、二次組裝，加上年產量始終控制在5,000只左右，不僅是Richemont集團下技術力的頂尖層峰之選，更在不少藏家與愛好者中，與江詩丹頓同屬於最高等級、「聖杯」般的收藏之選。

朗格（A.Lange & Söhne）過往也曾進入台灣市場多年，近年在集團資源與通路整合策略下曾暫別台灣，本次在台北101購物中心三樓開設的專賣店將為品牌直營，因此別具意義。約147平方公尺的空間內選用了品牌最新的設計概念：當代、典雅，並嘗試傳遞如家般的溫暖。其中最特別的當屬一「面」拆解的機芯牆，將擁有684個零件的萬年曆陀飛輪追真計時碼表機芯，全數將零件、示意圖案以及德國原文標示，中間並標示以Tourbograph Perpetual「Poul le Mérite」字樣。

另一面重要的歷史牆則標示了從1815、1990、1999、2015..到2024的11個重要時刻，見證了朗格從創立、柏林圍牆倒塌東西德合併、重生、擴大表廠的11個重要年份時刻。

其中像是被收藏家與愛好者趣稱為「貓頭鷹」的Zeitwerk表款，由於以機械式數字轉盤模仿數位顯示的視窗猶如貓頭鷹的雙（大）眼、因而得名；其官方宣傳照片中的數字常顯示為7點52分，有此一說是因為一周有7天、而一年有52周；然現場朗格的傳訊總監Ellen Bark則為我們解釋，是因為歌劇院的表演時間多在晚上8點開始，因此7點52分將是進場的最後時間、提醒觀眾精彩表現將要開始了。

於此同時，雖然所屬Richemont集團也有分公司內的維修保養部門，唯身為集團當代工藝技術力指標的朗格（A.Lange & Söhne），其維修服務將和集團品牌分開，並提供台灣（專賣店）收件，提供基礎維修保養，複雜功能款式則或將轉送給香港或德國原廠維修。

朗格（A.Lange & Söhne）台北101專賣店，地址為：台北市信義區市府路45號（台北101購物中心）3樓，電話為02-8101-7798，可提前聯絡、預約參觀。