日立冷氣獲空調唯一信譽品牌最高榮譽白金獎

2024讀者文摘信譽品牌結果發表，日立冷氣獲空調類唯一信譽品牌最高榮譽白金獎，也是連續23年贏得最高榮譽白金獎；另外，日立除濕機也連續12年獲獎，6度榮獲白金獎肯定；日立空氣清淨機則是13度獲頒該獎項最高榮譽金獎肯定。日立冷氣同步日本尖端變頻科技引領台灣空調市場發展，用最乾淨的空氣科技讓消費者健康呼吸，贏得消費者信賴。

日立冷氣領先業界推出凍結淨科技並持續升級，帶動眾家品牌發展空調自清潔技術，更推出業界唯一搭載凍結洗淨科技的窗型冷氣，今年最新的「油污去除功能」透過將熱交換器加熱至56°C，以高溫加熱融化、軟化機體內部的頑強油漬與污垢，加強後續凍結洗淨行程的洗淨力，使潔淨效果更加顯著，獨家電離科技的升級也進一步提升了空氣淨化效果，有效去除室內懸浮微粒和有害物質。搭配高效節能的日本製壓縮機，為消費者帶來安心、舒適的全方位空調體驗。

日立除濕機推出搭載獨家水箱專利的全新清淨型機種，透過專利水箱調整裝置，可設定水箱容量滿水位為5L或3.8L，減輕重量讓家中成員能輕鬆倒水無負擔。LED運轉模式指示燈，不同模式呈現相對應燈色，機體運轉狀態一目瞭然。FC機種配有HEPA濾網與高密度平織濾網，以超大面積濾網層層濾清空氣，有效過濾面積相較過往機種增大60倍，全面濾除空氣中的髒與濕，居家好空氣一步到位。日立空氣清淨機全部日本製造，可高效淨化引入家中的新鮮空氣，搭配簡約直覺的LED觸控操作面板，重重防護為室內空氣品質把關，讓美好空氣充滿家中每個角落。

秉持「珍愛地球，深耕台灣」的企業願景，日立冷氣用不斷進化的最高標準，為消費者提供最優質的空調產品，達到連續15年銷售第一、省電第一的好成績，此外更深耕在地、努力付出，長期從教育、體育、文化、慈善公益和偏鄉關懷等多元面向回饋社會，善盡企業社會責任，追求永續經營，以實際行動贏得肯定及信賴，讓消費者「享受幸福溫度、呼吸最好空氣」。