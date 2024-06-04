M4版iPad Pro預約開跑 德誼數位指定方案現省1.8萬 iPhone舊換新加碼10%
新款iPad Pro與iPad Air即將正式在台亮相，德誼數位Data Express搶先推iPad新機預約3重回饋，6月23日前填寫問卷抽總價值5萬好禮、全台門市預約搭購方案最高省18,000元，搭配指定保險即享配件購物金500元，網路門市享專屬購物金等優惠，讓已經打定主意要換機的民眾輕鬆享受早鳥優惠。
同時，為迎接618年中購物節，德誼數位即日起推出AirPods Pro 2限量9折優惠，於台北台大門市購買AirPods Pro 2，另送九陽LINE可調溫快煮壺。羅技Combo Touch iPad專用鍵盤優惠價4,990元、iPad 10 Lycander超值文書組包含觸控筆、藍牙鍵盤與防震保護套等，特惠價2,690元。即日起至6月25日還有推出「iPhone專業攝影組」ENERGEA MagCam Grip獨家開賣早鳥優惠3,290元，組合內含磁吸握把行動電源、3段式磁吸LED補光燈與磁吸藍牙三腳自拍棒，輕鬆升級手機拍攝體驗。
想要舊換新省更多，也不能錯過這檔優惠，即日起至6月29日止，至德誼數位指定門市持iPhone舊換新，舊機回收價格達1,600元以上，回收金再加碼10％，於現場購iPhone15 Pro或iPhone15 Pro Max享現金高額回饋1,564元；購iPhone 15或iPhone15 Plus享現金回饋939元；持iPad Air至全台德誼汰舊換新，回收金同享加碼10%優惠。即日起至6月30日，德誼6大獨立門市可享iPhone 15 Pro系列現折666元優惠。
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