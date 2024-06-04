泰時尚！泰星Billkin站上C位 成GUCCI全新品牌大使

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在女星Davika Hoorne（右）、男星Kanawut Traipipattanapong（左）之後，Billkin Putthipong Assaratanakul（中）已是約半年左右GUCCI宣布的第三位泰國品牌大使，儼然掀起一波精品時尚「泰」勢力。圖／GUCCI提供（合成圖）
在女星Davika Hoorne（右）、男星Kanawut Traipipattanapong（左）之後，Billkin Putthipong Assaratanakul（中）已是約半年左右GUCCI宣布的第三位泰國品牌大使，儼然掀起一波精品時尚「泰」勢力。圖／GUCCI提供（合成圖）

時尚產業過去雖然長年以歐美為主導話語權，但亞洲國家中的泰國已成為日韓外的另一重要影響力來源。精品品牌古馳（GUCCI）近日宣佈最新消息：將邀請泰國男演員及歌手Billkin為最新泰國品牌大使，並為時尚產業的泰國熱潮、再掀全新話題。

一旦加上去年10月泰國女星Davika Hoorne成為品牌大使，以及今年GUCCI已在三月宣布Gulf成為品牌大使，等同不到一年內連續加盟了三位泰國新星成GUCCI家族一員，或變相代表了：泰國市場的成長，以及在亞洲或全世界的宣傳效益。

曾以自有品牌Billkin Entertainment發表單曲的Billkin，全名為Billkin Putthipong Assaratanakul。他2017年出道成為模特兒、2018年客串演出電影《把哥哥退貨可以嗎》，2019年演出電視劇《愛的警報器》嶄露頭角，2020與2021除演出《以你的心詮釋我的愛》，並創立保健護理相關品牌；其大熱單曲《I Like Us）MV並在Youtube擁有6,270萬次以上點閱，或反應了為何他在曼谷、中國和香港舉行巡迴演唱會的大受好評，以及GUCCI邀請他成為品牌大使的廣泛效益。

GUCCI本次再次宣傳了Billkin先前在上海Cosmos展覽的資料照片，同時推出多張全新視覺。只見Billkin換上了藍色翻領夾克、厚底靴，並手提螢光色細節的旅行手提包，展現修長印象。值得一提的是，時尚品牌近年常將季節大秀加碼在亞洲城市二度宣傳，例如GUCCI去年便曾在首爾舉辦大秀。本次不到一年內GUCCI已擁有三位泰國重量級明星潮人品牌大使，今年是否有機會在曼谷加開時尚大秀？目前雖未有最新消息，但且讓粉絲們熱烈敲碗、拭目以待了。

小名「Gulf」的男星Kanawut Traipipattanapong是GUCCI今年三月才宣布的泰國品牌大使，並以BL純愛劇聞名，未來Billkin與Gulf會否在GUCCI「主場」相遇、擦出何等的時尚火花？值得期待。圖／GUCCI提供
小名「Gulf」的男星Kanawut Traipipattanapong是GUCCI今年三月才宣布的泰國品牌大使，並以BL純愛劇聞名，未來Billkin與Gulf會否在GUCCI「主場」相遇、擦出何等的時尚火花？值得期待。圖／GUCCI提供
在Youtube寫下單曲超過6,000萬點閱次數的泰星Billkin，甫成GUCCI第三位泰國品牌大使。圖／GUCCI提供
在Youtube寫下單曲超過6,000萬點閱次數的泰星Billkin，甫成GUCCI第三位泰國品牌大使。圖／GUCCI提供
本次首波宣傳視覺仿似拍立得與手寫簽名形式，大秀Billkin與GUCCI的寵粉誠意。圖／GUCCI提供
本次首波宣傳視覺仿似拍立得與手寫簽名形式，大秀Billkin與GUCCI的寵粉誠意。圖／GUCCI提供
泰國女演員Davika Hoorne是在去年2023的10月成為GUCCI首位泰國品牌大使，也是這波GUCCI泰國時尚熱潮的領舵者。圖／GUCCI提供
泰國女演員Davika Hoorne是在去年2023的10月成為GUCCI首位泰國品牌大使，也是這波GUCCI泰國時尚熱潮的領舵者。圖／GUCCI提供

品牌 泰國

延伸閱讀

孫安佐泰國呼麻惹風波！陳鴻「慶幸不婚不生」：少了一半苦惱

孫安佐泰國呼麻惹風波！陳鴻「慶幸不婚不生」：少了一半苦惱

最頂的逆應援！NewJeans「送粉絲一人一袋GUCCI」內容物曝光 粉絲不在乎精品直呼這1物太香

《猛鬼聲泣泣》地表最狂「鬼滅大媽」單挑猛鬼

相關新聞

走跳世界／鹿港、田尾賞建築美學 領略園林之美

你我都不陌生的鹿港小鎮，擁有百年歷史，蘊藏豐富的文化寶藏，除了古蹟、老廟，還有匠師們的故事。有行旅安排三天兩夜的古鎮探訪...

泰時尚！泰星Billkin站上C位 成GUCCI全新品牌大使

時尚產業過去雖然長年以歐美為主導話語權，但亞洲國家中的泰國已成為日韓外的另一重要影響力來源。精品品牌古馳（GUCCI）近...

啤酒肚推出熊大、莎莉「芒果雪花冰啤酒」 小七6/8開賣

啤酒肚釀製今年將香甜綿密的芒果雪花冰，濃縮進大人專屬的啤酒裡，結合今夏福隆沙雕季中的LINE FRINEDS主題沙雕，推...

華航想像生活節6月8日登場 信義區變身超Chill西雅圖派克市場

華航（2610）積極布局航網發展，北美航線規模已較疫前成長一成，華航將於7月14日起，每周五班直飛台北-西雅圖航線，將於...

連續16年得金獎！CHIMEI奇美家電再獲信譽品牌雙金殊榮

國產家電品牌CHIMEI奇美於第26屆《讀者文摘》信譽品牌頒獎典禮中，以液晶顯示器與DC馬達節能風扇兩大產品蟬聯雙金獎殊...

53家參展創新高！2024第9屆鐵路便當節 盼營收破1千萬

2024第9屆鐵路便當節於6月7日至10日，在台北車站大廳登場，今年有53家業者參加，創下參展紀錄新高，日本、韓國及馬來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。