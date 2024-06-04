泰時尚！泰星Billkin站上C位 成GUCCI全新品牌大使
時尚產業過去雖然長年以歐美為主導話語權，但亞洲國家中的泰國已成為日韓外的另一重要影響力來源。精品品牌古馳（GUCCI）近日宣佈最新消息：將邀請泰國男演員及歌手Billkin為最新泰國品牌大使，並為時尚產業的泰國熱潮、再掀全新話題。
一旦加上去年10月泰國女星Davika Hoorne成為品牌大使，以及今年GUCCI已在三月宣布Gulf成為品牌大使，等同不到一年內連續加盟了三位泰國新星成GUCCI家族一員，或變相代表了：泰國市場的成長，以及在亞洲或全世界的宣傳效益。
曾以自有品牌Billkin Entertainment發表單曲的Billkin，全名為Billkin Putthipong Assaratanakul。他2017年出道成為模特兒、2018年客串演出電影《把哥哥退貨可以嗎》，2019年演出電視劇《愛的警報器》嶄露頭角，2020與2021除演出《以你的心詮釋我的愛》，並創立保健護理相關品牌；其大熱單曲《I Like Us）MV並在Youtube擁有6,270萬次以上點閱，或反應了為何他在曼谷、中國和香港舉行巡迴演唱會的大受好評，以及GUCCI邀請他成為品牌大使的廣泛效益。
GUCCI本次再次宣傳了Billkin先前在上海Cosmos展覽的資料照片，同時推出多張全新視覺。只見Billkin換上了藍色翻領夾克、厚底靴，並手提螢光色細節的旅行手提包，展現修長印象。值得一提的是，時尚品牌近年常將季節大秀加碼在亞洲城市二度宣傳，例如GUCCI去年便曾在首爾舉辦大秀。本次不到一年內GUCCI已擁有三位泰國重量級明星潮人品牌大使，今年是否有機會在曼谷加開時尚大秀？目前雖未有最新消息，但且讓粉絲們熱烈敲碗、拭目以待了。
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