泰時尚！泰星Billkin站上C位 成GUCCI全新品牌大使

時尚產業過去雖然長年以歐美為主導話語權，但亞洲國家中的泰國已成為日韓外的另一重要影響力來源。精品品牌古馳（GUCCI）近日宣佈最新消息：將邀請泰國男演員及歌手Billkin為最新泰國品牌大使，並為時尚產業的泰國熱潮、再掀全新話題。

一旦加上去年10月泰國女星Davika Hoorne成為品牌大使，以及今年GUCCI已在三月宣布Gulf成為品牌大使，等同不到一年內連續加盟了三位泰國新星成GUCCI家族一員，或變相代表了：泰國市場的成長，以及在亞洲或全世界的宣傳效益。

曾以自有品牌Billkin Entertainment發表單曲的Billkin，全名為Billkin Putthipong Assaratanakul。他2017年出道成為模特兒、2018年客串演出電影《把哥哥退貨可以嗎》，2019年演出電視劇《愛的警報器》嶄露頭角，2020與2021除演出《以你的心詮釋我的愛》，並創立保健護理相關品牌；其大熱單曲《I Like Us）MV並在Youtube擁有6,270萬次以上點閱，或反應了為何他在曼谷、中國和香港舉行巡迴演唱會的大受好評，以及GUCCI邀請他成為品牌大使的廣泛效益。