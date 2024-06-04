走跳世界／鹿港、田尾賞建築美學 領略園林之美

你我都不陌生的鹿港小鎮，擁有百年歷史，蘊藏豐富的文化寶藏，除了古蹟、老廟，還有匠師們的故事。有行旅安排三天兩夜的古鎮探訪，順遊花鄉田尾。

從建築、園林花卉藝術到飲食體驗，以及各領域匠人的堅持，重新認識這處美麗的地方。

遊花都 觀三大名園

要想領略園林之美，必訪田尾。猶如世外桃源的菁芳園，是打造田尾花園生態的第一人。園主承襲先輩近百年的園藝經驗逐漸轉型為休閒農業，其以綠能溫室及階梯式淨水、廢循環利用等手法，創造一個「生態、生命、生活」三生一體、永續共榮的烏托邦理想莊園。

近千坪的私人招待所「彭園人文會館」，則展現日本京都風格的園林造景，提供預約制私廚料理。旅人們可品嘗精心烹製的慢食美味，並在善於茶道與花道的女主人引領下，體驗一場「移花入室」的生活花藝美學。

永靖「成美文化園」的國際級日式造景展現了和風園林之美，220年的日本大黑松和超過550年的紫檀是鎮園之寶。行程還安排客製化的包園用餐活動，讓旅人得以在閉園後享受專屬的靜雅。

龍山寺 三大傳統技藝

鹿港小鎮擁有百年歷史，蘊藏豐富的文化寶藏，除了古蹟、老廟，還有匠師們的故事。圖/有行旅提供

建於明末清初的龍山寺，是一級古蹟，也有「台灣紫禁城」的美稱，此行適逢平日，有行旅特邀南管樂師於龍山寺演奏。清道光年間創立的鹿港聚英社南管樂團，在彰化南音文化傳承中扮演著重要的角色，也是當地南管音樂的代表性團體。

有行旅邀請南管樂師至龍山寺演奏。圖/有行旅提供

當日於龍山寺展演的匠人們，還包括超過六百年歷史的「吹糖人」，將麥芽糖融化後的糖稀，拉、捏、彈、吹，須臾間，動物們活靈活現映入眼簾 ; 另有四百多年傳承、結合剪紙與纏繞技術的「春仔花」。

賞建築 三大名家之作

彰化小鎮，除了古蹟、老廟，也有國際級的建築地標。

「嘉卿會所」是國際級建築地標。圖/有行旅提供

榮獲普立茲克建築獎的阿爾瓦羅‧西薩（Álvaro Siza Vieira）打造的「嘉卿會所」，跳脫傳統建築框架，簡約優雅地宛如日本摺紙般佇立於綠色丘陵上。球場內的「AGRI Restaurant」餐廳，聘請曾任職於日本米其林餐廳及歐亞各國廚藝洗禮的主廚，運用時令食材，讓旅人體驗獨特的舌尖饗宴。

旅人於球場內的「AGRI Restaurant」餐廳，享米其林級盛宴。圖/有行旅提供

此外，還將走訪享譽國際的台灣建築師姚仁喜設計的高鐵彰化站、員林車站日本經典藝術家草間彌生的公共藝術「我踩著高跟鞋出發，去見我的男朋友」。這趟旅程，將可收齊三位世界當代建築和藝術大師的作品。

如果你想去

《鹿港小鎮 花都 建築 工藝美學》3天2夜，8月19日～8月21日

報名可洽：02-8643-3905、8643-3926、8643-3959、8643-3517、8643-3543或瀏覽：有行旅官網