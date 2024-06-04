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勇士籃球營、矽谷夏令營 報名

聯合報／ 本報訊

給孩子不一樣的暑假，《第七屆美國金州勇士籃球營》前進世界籃球最高殿堂NBA籃球訓練場，接受NBA級教練指導，與NBA球員近距離接觸、見面、訓練；《2024美國矽谷科技夏令營》前進科技最前線矽谷，參訪知名企業美超微電腦和台達電子工業，拜訪兩家矽谷新創公司，與矽谷第一名高中機器人社團實作交流並和神經科學儀器公司合作，進行腦波工作坊。兩營隊皆安排加州兩大名校巡禮、博物館參觀、留學講座及看一場MLB。

《第七屆美國金州勇士籃球營》7月6日至7月21日；《2024美國矽谷科技夏令營》7月15日至7月30日。皆有一對一行程說明會，報名請洽（02）8643-3905、8643-3926。

夏令營 矽谷 美國

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