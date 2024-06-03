啤酒肚推出熊大、莎莉「芒果雪花冰啤酒」 小七6/8開賣

啤酒肚釀製今年將香甜綿密的芒果雪花冰，濃縮進大人專屬的啤酒裡，結合今夏福隆沙雕季中的LINE FRINEDS主題沙雕，推出熊大、莎莉「芒果雪花冰啤酒」，酒精濃度7.7%， 每罐500毫升，售價89元，6月8日起將於7-Eleven開賣。

「芒果雪花冰啤酒」結合芒果冰與冰啤酒，以淡愛爾的經典啤酒為底，使用團隊匠心培育的液態愛爾酵母，喝下去時芒果香氣從喉間擴散，酸甜飽滿的滋味，刺激著味蕾，每一口都是沁涼的消暑體驗。

在罐身設計方面，採象徵夏日大海的青藍色酒標，配上鮮黃的芒果雪花冰，讓可愛的罐身顯得格外亮眼，還有熊大與莎莉在一旁，共同擁抱最單純快樂的美好滋味。

此外，啤酒肚6月特別與全台各間超人氣知名冰店，推出「大人の芒果冰」特別企劃，以各店特色招牌芒果冰搭配上啤酒套組。此次冰店合作夥伴有遠近馳名的台北永康街「思慕昔」、台北士林「花藏雪．手作雪氷」、台北士林「品馨冰菓室」、台北大安「冰の走廊」、台中北屯「剛好冰果室」、台中豐原「嚴雪雪花冰」、高雄左營及三民「葉月堂——手作雪花冰專売店」等，讓北中南的朋友們都有機會前往嘗鮮，現場打卡再送限量啤酒。

最新潮的啤酒肚行動啤酒車「馬克一號」，也加碼推出「大人冰果室」快閃，與台中「剛好冰果室」攜手聯名，端出能拿在手上，邊逛街、邊吃、邊喝酒的芒果啤酒雪花冰。現場除了有8款經典生啤酒，還有趣味小遊戲讓大家開心體驗。