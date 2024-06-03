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演講中告白阿婆水果攤！老闆娘透露黃仁勳花2300爆買水果、最愛吃這味

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
採訪過程中，不斷有顧客上門，不少人衝著黃仁勳推薦而來。記者鍾維軒／攝影
採訪過程中，不斷有顧客上門，不少人衝著黃仁勳推薦而來。記者鍾維軒／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨在台大演講，突告白通化夜市（臨江街夜市），提到他最喜歡「阿婆水果攤」，賣了數十年仍屹立不搖。記者實地採訪老闆娘，天還沒暗，就吸引不少客人朝聖，排隊購買現切水果，手起刀落切不停；老闆娘透露，黃仁勳1日買了2300元的水果，還說他最喜歡吃情人果，也感謝黃在演講中提到自己，直呼「真的沒想到」。

「要什麼水果？有鳳梨、西瓜。情人果很好吃，是酸的喔！不是冷凍不酸的」阿婆水果攤的老闆娘不斷招呼客人，攤位排隊人潮絡繹不絕。因為黃仁勳多次到通化夜市購買水果，最近一次是上周六，帶著多名科技業龍頭CEO一起逛夜市，消息曝光後媒體爭相報導。

黃仁勳昨在台灣大學演講，突如其來表達自己最喜歡通化夜市，還提到有位在賣水果的女士工作數十年，「就在街道中間的攤位上，大家去找她，好嗎？」，大讚老闆娘「真的很棒」，水果事業愈做愈好，「我喜歡看到她這麼成功」。

面對黃仁勳的誇讚，老闆娘表達感謝，沒想到黃會提起她。老闆娘說，黃仁勳上周六買了芭樂、2種口味的情人果、蓮霧、鳳梨、西瓜與番茄，大約2300元，份量相當多，不過他最愛吃情人果，印象中黃來了很多次，當時還不認識他，去年黃也有到通化夜市，電視報導後才得知身分，所以對他很有印象。

老闆娘表示，在黃仁勳來之前，水果攤的生意就還不錯，畢竟做了46年，「客人都很疼愛阿姨」，執行長來了之後當然有差，更多人來買水果和拍照朝聖。她說，自己的水果賣的便宜、新鮮，價格實在，雖然是隨著時價波動，成本高就賣貴、成本低就賣便宜，不會漲價後就不降價。

老闆娘最後說，招牌水果是情人果，都是自己做、自己削的，不是工廠做好的，所以比較乾淨、比較好吃，也不會澀。由於工作多年，現在傳給兒子當老闆，但因為客人都認識老闆娘，所以仍在攤位當「門面」，兒子負責幕後，協助進貨等行政工作，「現在比較輕鬆很多啦」。

老闆娘隨時整理攤位、擦拭玻璃，看起來乾淨明亮，吸引許多顧客上門。記者鍾維軒／攝影
老闆娘隨時整理攤位、擦拭玻璃，看起來乾淨明亮，吸引許多顧客上門。記者鍾維軒／攝影
阿婆水果攤老闆娘經營46年，賣水果賣出好口碑，與不少客人都是舊相識。記者鍾維軒／攝影
阿婆水果攤老闆娘經營46年，賣水果賣出好口碑，與不少客人都是舊相識。記者鍾維軒／攝影

夜市 水果 老闆娘 黃仁勳

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