連續16年得金獎！CHIMEI奇美家電再獲信譽品牌雙金殊榮

國產家電品牌CHIMEI奇美於第26屆《讀者文摘》信譽品牌頒獎典禮中，以液晶顯示器與DC馬達節能風扇兩大產品蟬聯雙金獎殊榮，其中液晶顯示器更是國產家電唯一成功蟬聯16年榮獲信譽品牌金獎得主，DC馬達節能風扇項目也連續第5年奪得金獎。奇美家電一直以來專注於提供台灣消費者最優質且貼心的產品，重視消費者在生活上的多元使用情境需求，持續在產品的開發和設計上不斷創新進步，透過人性化的產品設計，來滿足消費者對生活家電的所有想像與期待，期望為消費者打造最幸福的居家生活。

CHIMEI奇美家電行銷長邱國雄表示：「非常榮幸奇美家電能蟬聯信譽品牌雙項金獎的榮耀，由衷感謝消費者對品牌的信任與肯定。未來CHIMEI奇美將持續堅持對產品的安全、品質、節能省電等基本需求，讓生活達到百分百安心的幸福家電。」

奇美家電致力滿足消費者居家視聽的多元追求，CHIMEI奇美大4K液晶顯示器推出K6、Q1、G2系列，讓消費者可挑選符合自己需求的產品，輕鬆在家擁有劇院級的視聽饗宴。「K6系列」為國產品牌第一台聲控OLED顯示器，極黑鮮彩搭配奇美廣色域再進化，讓色彩呈現上更加精緻飽和，並搭配杜比視界、杜比全景聲與劇院級DTS TruSurround音效技術，讓人完全沉浸在極致的視聽饗宴當中；而「Q1系列」則將QLED量子點技術結合奇美廣色域，讓色彩與光影的呈現能更加細膩，自動調校色彩保持流暢畫質。「G2系列」搭載奇美獨家Chromax Master Engine超微晶影像處理器，自動優化精準調校色彩與畫質，主打Google TV系統，可隨心切換Google帳號，讓全家人自行設定專屬主頁，享有個人化的娛樂推薦與紀錄，還可使用最新Hey Google智慧聲控管家。

連續5年奪得金獎的CHIMEI奇美DC馬達節能風扇，則是擁有業界首創封閉式靜音馬達，高達20,000小時持續運轉，較傳統AC風扇更加安全，低噪音、低耗電、且高能效，ECO智能溫控功能更可自動偵測室溫調節風速強弱，並具有8重安全防護，層層為消費者把關，堅持讓消費者享受「最安全、最安心」的舒適居家環境。