快訊

影／基隆大規模走山2人車內遭砸受傷 基隆長庚說明最新傷勢

影／驚心動魄40秒 他漁船上拍下基隆潮境「零星落石到整片山崩」全畫面

93歲媒體大亨「梅開五度」娶小26歲生物學家 還是前妻幫牽線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

53家參展創新高！2024第9屆鐵路便當節 盼營收破1千萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2024第9屆鐵路便當節於6月7日至10日，在台北車站大廳登場，今年有53家業者參加，創下參展紀錄新高。記者胡瑞玲／攝影
2024第9屆鐵路便當節於6月7日至10日，在台北車站大廳登場，今年有53家業者參加，創下參展紀錄新高。記者胡瑞玲／攝影

2024第9屆鐵路便當節於6月7日至10日，在台北車站大廳登場，今年有53家業者參加，創下參展紀錄新高，日本、韓國及馬來西亞業者都前來參展；台鐵公司6家餐旅分處推出16款特色便當，最便宜150元起，其中海風號、山嵐號限定造型陶瓷便當最昂貴，要價999元，各有2種口味，每天限量販售400個。

台鐵公司副總經理朱來順表示，今年是第9屆、也是台鐵公司化後首個鐵路便當節，盼創造更多利潤作為台鐵後盾，去年41萬人參加、營收848萬元，今年以50萬人為目標，盼營收突破1000萬元。

朱順來指出，除了往年都有參加的日本外，今年韓國、馬來西亞也首度參展，另外台灣參展的縣市包含新竹縣市、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣等。

朱順來說，因應花蓮地震，邀請花蓮業者參加鐵路便當節，盼讓更多人知道花蓮在地特色，並前往當地旅遊，也希望明年其他縣市都能帶各地名產參加鐵路便當節，讓民眾更能認識地方特色。

朱順來表示，這次鐵路便當節的最大特色，就是推出以台鐵新型觀光列車，海風號及山嵐號限定造型陶瓷便當，山珍（山嵐號）、海味（海風號）為口味發想，推出4款口味便當。

海風號便當主菜選用日式蒲燒醬的鰻魚，搭配紮實的干貝、鮮蝦及季節時蔬；山嵐號便當是以櫻桃鴨胸、日本和牛為主菜，搭配野菇藜麥飯，每個售價均為999元，每款每日限量販售100個。

台鐵表示，今年開發16款特色便當，其中7款與海魚基金會合作，包含台北果香海味、高雄海陸雙拼、花蓮醉香鬼頭刀、台東鬼頭刀、白帶魚，另外也與國家鐵道博物館籌備處聯名推出DR2203號／DR2303號造型便當。

國際業者部分，12家日本鐵道推出多款便當，包含東日本東武鐵道台北分公司的東武新型特急SPACIA X便當；近鐵集團的鰻牛便當；信濃鐵道的信濃鐵道SR1特製點心便當；西武鐵道的味噌和牛餡餅便當、近江鐵道的近江牛咖哩便當；肥薩ORANGE鐵道株式會社的九州風味炸豬排便當等。

至於台鐵新型觀光列車上路期程，朱順來表示，海風號及山嵐號預計今年9月完成、秋季上路。

2024第9屆鐵路便當節於6月7日至10日，在台北車站大廳登場，今年有53家業者參加，創下參展紀錄新高。記者胡瑞玲／攝影
2024第9屆鐵路便當節於6月7日至10日，在台北車站大廳登場，今年有53家業者參加，創下參展紀錄新高。記者胡瑞玲／攝影
2024第9屆鐵路便當節於6月7日至10日，在台北車站大廳登場，今年有53家業者參加，創下參展紀錄新高。記者胡瑞玲／攝影
2024第9屆鐵路便當節於6月7日至10日，在台北車站大廳登場，今年有53家業者參加，創下參展紀錄新高。記者胡瑞玲／攝影
2024第9屆鐵路便當節於6月7日至10日，在台北車站大廳登場，今年有53家業者參加，創下參展紀錄新高。記者胡瑞玲／攝影
2024第9屆鐵路便當節於6月7日至10日，在台北車站大廳登場，今年有53家業者參加，創下參展紀錄新高。記者胡瑞玲／攝影
2024第9屆鐵路便當節於6月7日至10日，在台北車站大廳登場，今年有53家業者參加，創下參展紀錄新高。記者胡瑞玲／攝影
2024第9屆鐵路便當節於6月7日至10日，在台北車站大廳登場，今年有53家業者參加，創下參展紀錄新高。記者胡瑞玲／攝影
2024第9屆鐵路便當節於6月7日至10日，在台北車站大廳登場，今年有53家業者參加，創下參展紀錄新高。記者胡瑞玲／攝影
2024第9屆鐵路便當節於6月7日至10日，在台北車站大廳登場，今年有53家業者參加，創下參展紀錄新高。記者胡瑞玲／攝影
2024第9屆鐵路便當節於6月7日至10日，在台北車站大廳登場，今年有53家業者參加，創下參展紀錄新高。記者胡瑞玲／攝影
2024第9屆鐵路便當節於6月7日至10日，在台北車站大廳登場，今年有53家業者參加，創下參展紀錄新高。記者胡瑞玲／攝影

便當 台鐵公司化 鐵道

延伸閱讀

日本能源展首見台灣船隊參展 SFE搶進國際離岸風電市場

全家Fami!ce × Xpark聯名第二彈 海鹽檸檬霜淇淋6月5日登場

男曾涉花蓮市代會主席洗錢案 又與弟弟另案被逮

彰化縣動員人力包兩萬顆粽 萬「粽」一心送愛到花蓮

相關新聞

53家參展創新高！2024第9屆鐵路便當節 盼營收破1千萬

2024第9屆鐵路便當節於6月7日至10日，在台北車站大廳登場，今年有53家業者參加，創下參展紀錄新高，日本、韓國及馬來...

連續16年得金獎！CHIMEI奇美家電再獲信譽品牌雙金殊榮

國產家電品牌CHIMEI奇美於第26屆《讀者文摘》信譽品牌頒獎典禮中，以液晶顯示器與DC馬達節能風扇兩大產品蟬聯雙金獎殊...

班瑞克史上最高年份50年原酒 全球37瓶、台灣配到4瓶

以醇厚、創新且層次豐富的蘇格蘭斯佩賽地區威士忌聞名的班瑞克酒廠，宣布推出陳釀時間最久、最匠心獨具的「班瑞克 1966．5...

全家Fami!ce × Xpark聯名第二彈 海鹽檸檬霜淇淋6月5日登場

今夏最「檬」霜淇淋登場！隨著氣溫逐漸升高，全家瞄準消費者夏季時偏好享用酸甜口味的特性，Fami!ce再度跨界聯名Xpar...

5支188元限時推出！全家「海鹽檸檬」霜淇淋新口味超清爽 買再送Xpark水豚、企鵝造型湯匙

天氣越來越熱，消費者不只想要吃冰冰涼涼的霜淇淋，更偏愛酸甜口味消暑解熱。全家Fami!ce本月霜淇淋新口味再度跨界聯名X...

「3隻猴子」信義區周末開趴 最強排隊名店聯名美食炸場

全球威士忌潮流品牌三隻猴子（Monkey Shoulder），即日起至6月23日每周末於台北市信義區，為潮人量身打造最C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。