53家參展創新高！2024第9屆鐵路便當節 盼營收破1千萬
2024第9屆鐵路便當節於6月7日至10日，在台北車站大廳登場，今年有53家業者參加，創下參展紀錄新高，日本、韓國及馬來西亞業者都前來參展；台鐵公司6家餐旅分處推出16款特色便當，最便宜150元起，其中海風號、山嵐號限定造型陶瓷便當最昂貴，要價999元，各有2種口味，每天限量販售400個。
台鐵公司副總經理朱來順表示，今年是第9屆、也是台鐵公司化後首個鐵路便當節，盼創造更多利潤作為台鐵後盾，去年41萬人參加、營收848萬元，今年以50萬人為目標，盼營收突破1000萬元。
朱順來指出，除了往年都有參加的日本外，今年韓國、馬來西亞也首度參展，另外台灣參展的縣市包含新竹縣市、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣等。
朱順來說，因應花蓮地震，邀請花蓮業者參加鐵路便當節，盼讓更多人知道花蓮在地特色，並前往當地旅遊，也希望明年其他縣市都能帶各地名產參加鐵路便當節，讓民眾更能認識地方特色。
朱順來表示，這次鐵路便當節的最大特色，就是推出以台鐵新型觀光列車，海風號及山嵐號限定造型陶瓷便當，山珍（山嵐號）、海味（海風號）為口味發想，推出4款口味便當。
海風號便當主菜選用日式蒲燒醬的鰻魚，搭配紮實的干貝、鮮蝦及季節時蔬；山嵐號便當是以櫻桃鴨胸、日本和牛為主菜，搭配野菇藜麥飯，每個售價均為999元，每款每日限量販售100個。
台鐵表示，今年開發16款特色便當，其中7款與海魚基金會合作，包含台北果香海味、高雄海陸雙拼、花蓮醉香鬼頭刀、台東鬼頭刀、白帶魚，另外也與國家鐵道博物館籌備處聯名推出DR2203號／DR2303號造型便當。
國際業者部分，12家日本鐵道推出多款便當，包含東日本東武鐵道台北分公司的東武新型特急SPACIA X便當；近鐵集團的鰻牛便當；信濃鐵道的信濃鐵道SR1特製點心便當；西武鐵道的味噌和牛餡餅便當、近江鐵道的近江牛咖哩便當；肥薩ORANGE鐵道株式會社的九州風味炸豬排便當等。
至於台鐵新型觀光列車上路期程，朱順來表示，海風號及山嵐號預計今年9月完成、秋季上路。
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