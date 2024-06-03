班瑞克史上最高年份50年原酒 全球37瓶、台灣配到4瓶

以醇厚、創新且層次豐富的蘇格蘭斯佩賽地區威士忌聞名的班瑞克酒廠，宣布推出陳釀時間最久、最匠心獨具的「班瑞克 1966．50年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，全球極限量37瓶，台灣分配到4瓶，單瓶建議零售價新台幣100萬元。

班瑞克50年原酒於1966年9月21日裝填入桶，由首席調酒師 Rachel Barrie 以卓越的單一橡木酒桶「波本桶 2383」釀造，經過數十載的熟成，可謂班瑞克陳釀時間最久、最罕見、碩果僅存的酒桶，僅能取酒裝填 37 瓶，展現班瑞克最為經典且完美的濃郁果香風格，其繁複層次散發著椹果、馬拉斯奇諾櫻桃與蜂蜜香氣，同時交織出迷人松露與細緻麝香的香調。

班瑞克首席調酒師 Rachel Barrie 表示：「我十分榮幸為大家獻上我們的尊爵珍寶，『班瑞克1966．50年單一麥芽威士忌』。啜飲半世紀的頂級精華，極度美味的蜂蜜椰棗香和細膩的橡木辛味，與蘋果、梨子和微量葡萄柚的巧妙餘韻形成和諧口感。」她同時指出：「這是班瑞克酒廠的藝術呈現——彷彿見證我們運用出色橡木酒桶熟成酒液的專業與毅力。」

「班瑞克 1966．50年單一麥芽蘇格蘭威士忌」晶透酒瓶由位於蘇格蘭的 Glasstorm 玻璃工廠製造，而酒款禮盒則由工藝大師 John Galvin 製作，其靈感出自於班瑞克酒倉裡色澤多元、豐富多樣的橡木酒桶，及熟成半世紀的這款波本桶2383色調。

酒液呈現偏紅的金黃椹果色澤，散發出椹果、馬拉斯奇諾櫻桃與溫和蜂蜜的香氣，同時交織出帶有如迷人麝香及松露的細緻奢華脂香，以及清麗高雅的白花香氣；帶有極度美味的蜂蜜椰棗香和細膩的橡木辛味，與蘋果、梨子和微量葡萄柚的巧妙餘韻形成和諧口感。