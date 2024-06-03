5支188元限時推出！全家「海鹽檸檬」霜淇淋新口味超清爽 買再送Xpark水豚、企鵝造型湯匙

天氣越來越熱，消費者不只想要吃冰冰涼涼的霜淇淋，更偏愛酸甜口味消暑解熱。全家Fami!ce本月霜淇淋新口味再度跨界聯名Xpark水族館，共同推出「檬」感十足的「海鹽檸檬」霜淇淋新口味，清爽酸甜的雪酪口感沁涼消暑，搭配超萌「Xpark水豚家族」包裝超療癒，6月5日起購買霜淇淋再隨機贈送限量水豚、企鵝造型湯匙，邀民眾解鎖收藏樂趣。同時，今年初推出的水果系口味「巨峰葡萄」、「草莓優格」同步回歸，於雙口味店舖登場，享受海鹽檸檬與葡萄、草莓優格迸出的酸甜美味。全家APP隨買跨店取於6月5日同步推出Fami!ce霜淇淋5支188元優惠組合，搭配端午連假，加碼延長至6月10日，愛吃霜淇淋的民眾千萬別錯過。

全新推出的「海鹽檸檬」口味，以台灣在地檸檬汁及日本淡路島藻鹽調製而成，能品嚐檸檬的香氣與酸甜交織著海鹽微鹹滋味，加上清爽不膩口的雪酪口感，彷彿在炎炎夏日中徜徉於海底世界，沁涼又消暑。不僅新口味值得期待，以Xpark超人氣動物明星「Lili&Coco水豚夫妻」及水豚寶寶們設計的杯身與餅皮紙套同樣吸睛，全家更與Xpark共同推出可愛的水豚與企鵝造型湯匙，凡於6月5日至6月30日於店舖購買Fami!ce霜淇淋，即可隨機獲贈1款，數量有限、贈完為止。 今年初Fami!ce「巨峰葡萄、草莓優格」霜淇淋回歸，歡迎消費者至雙口味店舖選購，品嘗海鹽檸檬與葡萄、草莓優格迸出的酸甜美味。圖／全家便利商店提供 「巨峰葡萄、草莓優格」霜淇淋回歸，搭配檸檬海鹽新口味顏色超夢幻。圖／全家便利商店提供 全家Fami!ce再度跨界聯名Xpark水族館，共同推出「檬」感十足的「海鹽檸檬」霜淇淋新口味，6月5日起購買即隨機贈送限量水豚、企鵝造型湯匙。圖／全家便利商店提供