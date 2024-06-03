快訊

中職／桃猿宋嘉翔亂入啦啦隊一粒直播 網驚：姊夫沒穿褲子？

意在言外！台中目標60處…第44處公托開幕 盧秀燕點名江啟臣「接棒」

一片紅通通！黃仁勳點名43檔台廠盟軍 一表看「哪3檔」心酸下跌

5支188元限時推出！全家「海鹽檸檬」霜淇淋新口味超清爽 買再送Xpark水豚、企鵝造型湯匙

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家Fami!ce與Xpark水族館聯名口味「海鹽檸檬」為清爽酸甜的雪酪口感，6月5日起購買即隨機贈送限量造型湯匙。圖／全家便利商店提供
全家Fami!ce與Xpark水族館聯名口味「海鹽檸檬」為清爽酸甜的雪酪口感，6月5日起購買即隨機贈送限量造型湯匙。圖／全家便利商店提供

天氣越來越熱，消費者不只想要吃冰冰涼涼的霜淇淋，更偏愛酸甜口味消暑解熱。全家Fami!ce本月霜淇淋新口味再度跨界聯名Xpark水族館，共同推出「檬」感十足的「海鹽檸檬」霜淇淋新口味，清爽酸甜的雪酪口感沁涼消暑，搭配超萌「Xpark水豚家族」包裝超療癒，6月5日起購買霜淇淋再隨機贈送限量水豚、企鵝造型湯匙，邀民眾解鎖收藏樂趣。同時，今年初推出的水果系口味「巨峰葡萄」、「草莓優格」同步回歸，於雙口味店舖登場，享受海鹽檸檬與葡萄、草莓優格迸出的酸甜美味。全家APP隨買跨店取於6月5日同步推出Fami!ce霜淇淋5支188元優惠組合，搭配端午連假，加碼延長至6月10日，愛吃霜淇淋的民眾千萬別錯過。

全新推出的「海鹽檸檬」口味，以台灣在地檸檬汁及日本淡路島藻鹽調製而成，能品嚐檸檬的香氣與酸甜交織著海鹽微鹹滋味，加上清爽不膩口的雪酪口感，彷彿在炎炎夏日中徜徉於海底世界，沁涼又消暑。不僅新口味值得期待，以Xpark超人氣動物明星「Lili&Coco水豚夫妻」及水豚寶寶們設計的杯身與餅皮紙套同樣吸睛，全家更與Xpark共同推出可愛的水豚與企鵝造型湯匙，凡於6月5日至6月30日於店舖購買Fami!ce霜淇淋，即可隨機獲贈1款，數量有限、贈完為止。

今年初Fami!ce「巨峰葡萄、草莓優格」霜淇淋回歸，歡迎消費者至雙口味店舖選購，品嘗海鹽檸檬與葡萄、草莓優格迸出的酸甜美味。圖／全家便利商店提供
今年初Fami!ce「巨峰葡萄、草莓優格」霜淇淋回歸，歡迎消費者至雙口味店舖選購，品嘗海鹽檸檬與葡萄、草莓優格迸出的酸甜美味。圖／全家便利商店提供
「巨峰葡萄、草莓優格」霜淇淋回歸，搭配檸檬海鹽新口味顏色超夢幻。圖／全家便利商店提供
「巨峰葡萄、草莓優格」霜淇淋回歸，搭配檸檬海鹽新口味顏色超夢幻。圖／全家便利商店提供
全家Fami!ce再度跨界聯名Xpark水族館，共同推出「檬」感十足的「海鹽檸檬」霜淇淋新口味，6月5日起購買即隨機贈送限量水豚、企鵝造型湯匙。圖／全家便利商店提供
全家Fami!ce再度跨界聯名Xpark水族館，共同推出「檬」感十足的「海鹽檸檬」霜淇淋新口味，6月5日起購買即隨機贈送限量水豚、企鵝造型湯匙。圖／全家便利商店提供

水豚 草莓 霜淇淋

延伸閱讀

贏過超商霜淇淋！33元吃聖代 義美「蛋捲霜淇淋」買1送1、31冰淇淋「單球降價」要吃爆

週末小確幸開吃！ 全家限時「3大夯品第2件10元」 6月新口味「海鹽檸檬霜淇淋」冰控快筆記

冰火五重天口感 後壁農會推520限量高粱酒霜淇淋

限時五六日！ 咖啡、霜淇淋週末優惠 7-ELEVEN「第2杯10元」、全家「加10元多1件」

相關新聞

5支188元限時推出！全家「海鹽檸檬」霜淇淋新口味超清爽 買再送Xpark水豚、企鵝造型湯匙

天氣越來越熱，消費者不只想要吃冰冰涼涼的霜淇淋，更偏愛酸甜口味消暑解熱。全家Fami!ce本月霜淇淋新口味再度跨界聯名X...

贏過超商霜淇淋！33元吃聖代 義美「蛋捲霜淇淋」買1送1、31冰淇淋「單球降價」要吃爆

6月首波買一送一！義美「蛋捲霜淇淋」再推買一送一，濃郁奶香霜淇淋與蛋捲脆片的絕美組合，還沒吃過的人一定要衝！不少人看到好康都直呼「要吃爆」、「我要一人吃2杯」。

點義式冰淇淋、享咖啡半價！PASTAIO內湖店限時優惠中

主打匠人製作新鮮手工義大利麵的PASTAIO迎接夏日到來，即日起於PASTAIO內湖店，打造甜美桃紅色冰淇淋車，選用台灣...

變成回憶了！萬華人吃到大的「私藏麵包店」熄燈 背後原因太無奈

萬華人私藏麵包店熄燈！在地人口耳相傳的隱藏版麵包店「菲之軒時尚烘焙館」無預警歇業，引發網友熱議。不少網友得知後都表示可惜，從小吃到大的好味道暫時吃不到了。

手搖優惠開喝！ 「TEA TOP」插旗西門町連6日買1送1 「CoCo」鳳梨特調新品 加碼珍奶第2杯10元

手搖優惠開喝！ TEA TOP插旗西門町連6日「買1送1」 CoCo鳳梨特調新品 加碼珍奶第2杯10元

50嵐南區今起上漲5元！ 全新菜單價格曝光 「這品項」不漲、與北區只差5元

人氣手搖飲品牌「50嵐」日前傳出調漲消息，經業者證實為「50嵐(南區)」的4個縣市門市，將於6/1起調漲部分價格，有網友張貼出全新菜單價格曝光，除了「純茶」這品項價格不變，其餘的飲品皆「調漲5元」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。