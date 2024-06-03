5支188元限時推出！全家「海鹽檸檬」霜淇淋新口味超清爽 買再送Xpark水豚、企鵝造型湯匙
天氣越來越熱，消費者不只想要吃冰冰涼涼的霜淇淋，更偏愛酸甜口味消暑解熱。全家Fami!ce本月霜淇淋新口味再度跨界聯名Xpark水族館，共同推出「檬」感十足的「海鹽檸檬」霜淇淋新口味，清爽酸甜的雪酪口感沁涼消暑，搭配超萌「Xpark水豚家族」包裝超療癒，6月5日起購買霜淇淋再隨機贈送限量水豚、企鵝造型湯匙，邀民眾解鎖收藏樂趣。同時，今年初推出的水果系口味「巨峰葡萄」、「草莓優格」同步回歸，於雙口味店舖登場，享受海鹽檸檬與葡萄、草莓優格迸出的酸甜美味。全家APP隨買跨店取於6月5日同步推出Fami!ce霜淇淋5支188元優惠組合，搭配端午連假，加碼延長至6月10日，愛吃霜淇淋的民眾千萬別錯過。
全新推出的「海鹽檸檬」口味，以台灣在地檸檬汁及日本淡路島藻鹽調製而成，能品嚐檸檬的香氣與酸甜交織著海鹽微鹹滋味，加上清爽不膩口的雪酪口感，彷彿在炎炎夏日中徜徉於海底世界，沁涼又消暑。不僅新口味值得期待，以Xpark超人氣動物明星「Lili&Coco水豚夫妻」及水豚寶寶們設計的杯身與餅皮紙套同樣吸睛，全家更與Xpark共同推出可愛的水豚與企鵝造型湯匙，凡於6月5日至6月30日於店舖購買Fami!ce霜淇淋，即可隨機獲贈1款，數量有限、贈完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言