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「3隻猴子」信義區周末開趴 最強排隊名店聯名美食炸場

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
三隻猴子打造台北最威、最Chill街頭派對「MAKE IT MONKEY」。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
三隻猴子打造台北最威、最Chill街頭派對「MAKE IT MONKEY」。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球威士忌潮流品牌三隻猴子（Monkey Shoulder），即日起至6月23日每周末於台北市信義區，為潮人量身打造最Chill街頭派對「MAKE IT MONKEY」，端午連假特別於6月10日追加週一場次，結合大型街頭塗鴉作品、聯名美食、潮猴調飲（Ginger Monkey）和紅遍全台的「國語作業簿」和「慶記KTV」等各路知名DJ，擦出今夏最潮火花。

「MAKE IT MONKEY」街頭派對特地攜手來自荷蘭、多次受邀參與國際藝術節的當代街頭藝術知名人物FLEKS，聯名創作「三隻猴子．街頭塗鴉牆」。FLEKS以街頭塗鴉創作發跡，在國際潮流藝術界享有指標地位，其歷時500小時打造出極具西方街頭風格的「三隻猴子 街頭塗鴉牆」，鮮明大膽的配色、搭配簡潔吸睛的塗鴉視覺，將三隻猴子特有的「不拘泥傳統喝法」與「創新多元」精神完美呈現，也展現出FLEKS獨特的藝術魅力。

活動現場並打造猴子餐車，聯名美食陣容豪華，包含榮獲義式冰淇淋世界巡迴賽肯定的「蜷尾家義式冰淇淋」、西門町超人氣異國小吃「太泰」、不定時出沒各大音樂祭，平時想吃全憑運氣的神祕排隊店家「毒瘤漢堡」，以及端午節必吃的古早味「阿婆糯飯」，將三隻猴子融入多樣料理，擁有無與倫比的味蕾饗宴。

即日起至6月23日於活動日現場，加入三隻猴子官方LINE好友，即可免費獲得三隻猴子潮猴特調（Ginger Monkey），三隻猴子威士忌獨有的香甜蜂蜜味滑順入喉，搭配薑汁汽水，清爽順口，每一口都為今夏注入滿滿活力。週六還有冠軍調酒師蒞臨現場，NOT Bar & Bistro的Eric及鐵克諾餐酒館的George，將帶來獨家特製的雙金潮猴特調，一起猴嗨。更多活動資訊請鎖定Monkey Shoulder三隻猴子官方LINE帳號。

◎三隻猴子信義ATT PARTY 嗨玩指南

．活動地點：ATT 4 FUN 戶外區域

．活動日期：即日起～6月23日

．活動時間：每周五18:00～23:00、每週六15:00～23:00、每周日15:00～2:00

（端午連假追加6月10日：周一 15:00～22:00）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

超人氣DJ炸場，造就全台最燃戶外派對包廂。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
超人氣DJ炸場，造就全台最燃戶外派對包廂。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「最猴聯名美食」三隻猴子吃飽堡。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「最猴聯名美食」三隻猴子吃飽堡。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
三隻猴子攜手塗鴉藝術家打造潮酷「街頭塗鴉牆」 信義區最新潮地標。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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「最猴聯名美食」三隻猴子冰冰蹦蹦冰淇淋。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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三隻猴子潮猴調飲免費兌換，還有冠軍調酒師親臨現場。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
三隻猴子潮猴調飲免費兌換，還有冠軍調酒師親臨現場。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

冰淇淋 猴子 美食

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