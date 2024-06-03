G-SHOCK攻佔2D世界 全新設計腕表「撕漫」而來 特別又吸睛！

這一次G-SHOCK不是出現在漫畫裡，而是「撕漫」而來，成為特別又吸睛的2D風手表，戴上手更有錯視感，十分有趣。

日本鐘表品牌CASIO旗下的G-SHOCK此次將日本文化中不可或缺的漫畫元素融入腕表外觀設計之中，打造出全新風格的GA-2100MNG系列，提供天空藍和經典白兩種配色選擇。G-SHOCK利用有著經典八角表圈的2100表款為基礎，採用碳纖維樹脂表殼搭配生質樹脂表帶。整體外觀應用線條與陰影創造2D視覺效果，並採用漫畫家常用的網點技術，營造出特有的情境感。細節部分更是添加眾多俏皮的巧思，例如表盤9點鐘位的小指針被設計成漫畫中「對話泡泡」的模樣，而背蓋也刻印上日文片假名「ドンッ（咚）」的字樣，象徵日本漫畫中經典擬聲詞，充滿漫畫風格的設計也延續到了外盒包裝，想入手特別設計的人不可錯過。

G-SHOCK GA-2100MNG系列充滿漫畫風格的設計也延續到了外盒包裝。圖／CASIO提供

同時，為喜愛簡約設計風格族群，G-SHOCK還推出全新GA-2300系列，是呼應時下簡約時尚風潮，將經典數位指針雙顯腕表採用簡約設計，直徑縮小至45.4毫米，厚度也僅保留11.6毫米，相較G-SHOCK過去型號其更加輕巧纖薄。但保留表盤的X型設計與夜光指針，結合未來感元素融入腕表之中，呈現招牌的強悍極簡美學。配備防水20公尺、耐衝擊、LED燈超亮照明，多元鬧鈴、碼表功能；有經典黑色與白色以及灰色與亮粉色選擇，符合日常生活與搭配造型需求。

G-SHOCK GA-2300-7A腕表，4,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK GA-2300-1A腕表，4,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK GA-2300-4A腕表，4,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK GA-2300-8A腕表，4,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK GA-2100MNG-2A腕表，5,000元。圖／CASIO提供