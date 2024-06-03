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花蓮沙脆口感大西瓜、古早味醃芭樂 超商買得到

中央社／ 台北3日電

持續強化農產品與通路的鏈結，農糧署今天攜手統一超商宣布「花蓮西瓜鑽石杯」及「古早味醃芭樂」等新品上架銷售，24日將推出果汁BAR現打芭樂汁；還可用App訂購宅配到家。

農業部農糧署今天攜手統一超商舉辦記者會，發表當季水果花蓮大西瓜、一年四季都吃得到的芭樂，結合統一超商門市上架銷售，且已截切好，可直接食用。

農糧署代理署長蘇茂祥表示，花蓮的西瓜5月起，從玉里鎮、瑞穗鄉、鳳林鎮到壽豐鄉等，陸續採收上市，目前正值盛產期；花蓮的西瓜不僅多汁，並以沙、脆口感聞名，這次推出的「花蓮大西瓜（截切）鑽石杯」，方便上班族直接食用，個人用每份210公克，限定門市並販售420公克的家庭號。

這次上市的還有芭樂，蘇茂祥說，芭樂富含膳食纖維，維他命C是蘋果的50倍、奇異果的4倍，且熱量最低，這次特地推出「古早味醃芭樂」，飯後食用有益健康，並可回味傳統美味。

蘇茂祥表示，農糧署近年不斷將農產品與超商、超市、量販結合，藉此強化產銷鏈結，也提供消費者最新鮮、當季、美味、安心的水果，同時可挺國產農產。

除了以上2款產品在實體通路銷售，蘇茂祥說，使用統一超商的OPENPOINT App裡的「i划算」或「i預購」，可訂購產地直送「花蓮大西瓜」及「燕巢芭樂禮盒組」，會從產地直送宅配到家。

花蓮 西瓜 超商

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