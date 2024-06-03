口感像蝦肉 風味類蟹膏 東北角夏季限定美食藤壺肉上桌

民眾到東北角海邊遊玩時，在潮間帶礁岩上會看到貌似火山口的帶殼生物。牠們的名字叫「藤壺」，是在地漁民夏天時的季節限定美食，口感類似蝦肉，風味類似蟹膏。採集藤壺和取出肉需要獨門工具和工夫，入夏後遊東北角，不妨品嘗一下被稱為平價版龍蝦的藤壺料理。

新北市漁業處表示，藤壺是鞘甲綱蔓足亞綱生物的通稱，絕大部分生活在潮間帶等淺海海域，濾食水中藻類及浮游生物維生。

每年夏天是東北角藤壺最肥美的季節，近期已可看見頭戴斗笠、手拿槌子、螺絲起子、穿防滑鞋的漁村居民，蹲在礁岩上敲敲打打，採集藤壺。藤壺外殼堅硬，要取出藤壺肉不那麼容易，必須使用鉗子將甲殼撥除才能取出。

漁民陳振益說，藤壺肉質鮮美，口感有如蝦肉，風味類似蟹膏，因此有人稱為平價版龍蝦。東北角貢寮的靠海生活、卯澳海洋驛站、卯澳船長平價小吃等餐廳，夏天有供應用川燙、火烤或蒸煮處理，風味獨特又有趣的藤壺料理。