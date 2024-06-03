快訊

不只黃仁勳！蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住「這酒店」 一晚房價曝光

「全聯販售雞肉」檢出違規動物用藥 2款雞蛋被抓到禁藥殘留

不是共諜、沒有洗錢為何限境1432天？ 向心遞狀聲請釋憲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

真人版「排球少年」高橋藍加盟ASICS 同款球鞋台灣買得到！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
近期結束在義甲排球聯賽工作的高橋藍回到日本後，就加入了SV聯賽三得利太陽鳥隊，同時還加盟ASICS成為Team Asics的一員。圖／ASICS提供
近期結束在義甲排球聯賽工作的高橋藍回到日本後，就加入了SV聯賽三得利太陽鳥隊，同時還加盟ASICS成為Team Asics的一員。圖／ASICS提供

因為混血俊帥的外貌，加上精湛球技，讓日本排球選手高橋藍在東京奧運期間爆紅，更成為許多女性選擇男友的標準。近期結束在義甲排球聯賽工作的高橋藍回到日本後，就加入了SV聯賽三得利太陽鳥隊，同時還加盟ASICS成為Team Asics的一員，而他所詮釋的排球鞋也隨之上市開賣。

擔任日本男排國家隊主攻手的高橋藍，擁有美日混血的身高優勢，尤其擅長後排進攻。於2021年代表日本參加東京奧運，2023年更奪得亞洲男子排球錦標賽金牌、以及FIVB男子國家排球聯賽銅牌，今年22歲的高橋藍後勢看好，因此被ASICS相中邀請他成為Team Asics的一員。而且每逢賽事期間，高橋藍一直穿著ASICS專為攻擊手設計的SKY ELITE FF MT 2排球鞋出賽。因為採用TWISTRUSS抗扭科技，並透過加寬的前腳掌及DYNAWRAP動態鞋帶系統，強化防側翻性能與鞋款穩定性，使攻擊腳步更為流暢，讓高橋藍在比賽中屢獲佳績。今年，他將穿著最新一代 SKY ELITE FF MT 2鞋，繼續代表日本征戰國際賽事。

今年，高橋藍將穿著最新一代 SKY ELITE FF MT 2鞋，繼續代表日本征戰國際賽事。圖／ASICS提供
今年，高橋藍將穿著最新一代 SKY ELITE FF MT 2鞋，繼續代表日本征戰國際賽事。圖／ASICS提供

而台牌VICTOR則推出以漫威旗下經典角色鋼鐵人雷神索爾蜘蛛人等超級英雄為主題，專業羽球拍款，讓球友如同超級英雄般制霸球場。VICTOR每個角色量身打造，分別將鋼鐵人、雷神索爾、蜘蛛人系列拍款對應至全面拍、攻擊拍、速度拍設定。其中鋼鐵人版本，採用經典色系紅金為設計，搭配專屬拍面卡、握把布與鋼鐵人造型3D列印前套，禮盒更鑲入「反應爐」，觸碰即可發光，增添收藏價值。

VICTOR蜘蛛人系列限量羽球拍禮盒。圖／VICTOR提供
VICTOR蜘蛛人系列限量羽球拍禮盒。圖／VICTOR提供

VICTOR 雷神之鎚系列限量羽球拍。圖／VICTOR提供
VICTOR 雷神之鎚系列限量羽球拍。圖／VICTOR提供

VICTOR鋼鐵人系列限量羽球拍禮盒。圖／VICTOR提供
VICTOR鋼鐵人系列限量羽球拍禮盒。圖／VICTOR提供

排球 日本 東京奧運 漫威 蜘蛛人 鋼鐵人 雷神索爾

延伸閱讀

棒球／悍將日本祭杉谷拳士開球 FG三本柱與FA夢幻連動狐狸舞

日本江之島電鐵、星太郎點心麵與高捷聯手推觀光 彩繪電車8月上路

台灣科學技術協會東京辦演講會 探討台積電成功故事

傳承日本工藝寄木拼貼 盧秀雄父子走出一片天

相關新聞

G-SHOCK攻佔2D世界 全新設計腕表「撕漫」而來 特別又吸睛！

這一次G-SHOCK不是出現在漫畫裡，而是「撕漫」而來，成為特別又吸睛的2D風手表，戴上手更有錯視感，十分有趣。

口感像蝦肉 風味類蟹膏 東北角夏季限定美食藤壺肉上桌

民眾到東北角海邊遊玩時，在潮間帶礁岩上會看到貌似火山口的帶殼生物。牠們的名字叫「藤壺」，是在地漁民夏天時的季節限定美食，...

真人版「排球少年」高橋藍加盟ASICS 同款球鞋台灣買得到！

因為混血俊帥的外貌，加上精湛球技，讓日本排球選手高橋藍在東京奧運期間爆紅，更成為許多女性選擇男友的標準。近期結束在義甲排球聯賽工作的高橋藍回到日本後，就加入了SV聯賽三得利太陽鳥隊，同時還加盟ASICS成為Team Asics的一員，而他所詮釋的排球鞋也隨之上市開賣。

海尼根推出第三代永續星釀里程杯 家樂福限量滿額贈

全球永續風潮銳不可擋，海尼根深耕台灣，同樣致力於永續發展，積極投入廢棄綠玻璃回收再利用計畫。不僅從源頭減少綠色玻璃產品的...

硬派滑板迷必收！Converse CONS再度攜手Carhartt WIP 詮釋復古街頭風尚

以復刻風格著稱的Converse新創滑板支線CONS再度和「工裝」聞名的Carhartt WIP合作，推出兩款專業性能的滑板鞋。此次合作不僅展現兩大品牌的街頭文化基因，更是彰顯對工藝精神和工裝文化的敬意。

特約茶室變共享辦公室 馬祖轉型 瞄準數位遊牧族

人們對馬祖的印象停留在坑道、繼光餅與藍眼淚，但隨著馬祖藝術節與觀光劇場「梅石藝文中心」的落成，馬祖的形象已逐漸從「戰地馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。