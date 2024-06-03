真人版「排球少年」高橋藍加盟ASICS 同款球鞋台灣買得到！

因為混血俊帥的外貌，加上精湛球技，讓日本排球選手高橋藍在東京奧運期間爆紅，更成為許多女性選擇男友的標準。近期結束在義甲排球聯賽工作的高橋藍回到日本後，就加入了SV聯賽三得利太陽鳥隊，同時還加盟ASICS成為Team Asics的一員，而他所詮釋的排球鞋也隨之上市開賣。

擔任日本男排國家隊主攻手的高橋藍，擁有美日混血的身高優勢，尤其擅長後排進攻。於2021年代表日本參加東京奧運，2023年更奪得亞洲男子排球錦標賽金牌、以及FIVB男子國家排球聯賽銅牌，今年22歲的高橋藍後勢看好，因此被ASICS相中邀請他成為Team Asics的一員。而且每逢賽事期間，高橋藍一直穿著ASICS專為攻擊手設計的SKY ELITE FF MT 2排球鞋出賽。因為採用TWISTRUSS抗扭科技，並透過加寬的前腳掌及DYNAWRAP動態鞋帶系統，強化防側翻性能與鞋款穩定性，使攻擊腳步更為流暢，讓高橋藍在比賽中屢獲佳績。今年，他將穿著最新一代 SKY ELITE FF MT 2鞋，繼續代表日本征戰國際賽事。

今年，高橋藍將穿著最新一代 SKY ELITE FF MT 2鞋，繼續代表日本征戰國際賽事。圖／ASICS提供

而台牌VICTOR則推出以漫威旗下經典角色鋼鐵人、雷神索爾、蜘蛛人等超級英雄為主題，專業羽球拍款，讓球友如同超級英雄般制霸球場。VICTOR每個角色量身打造，分別將鋼鐵人、雷神索爾、蜘蛛人系列拍款對應至全面拍、攻擊拍、速度拍設定。其中鋼鐵人版本，採用經典色系紅金為設計，搭配專屬拍面卡、握把布與鋼鐵人造型3D列印前套，禮盒更鑲入「反應爐」，觸碰即可發光，增添收藏價值。

VICTOR蜘蛛人系列限量羽球拍禮盒。圖／VICTOR提供

VICTOR 雷神之鎚系列限量羽球拍。圖／VICTOR提供