海尼根推出第三代永續星釀里程杯 家樂福限量滿額贈

全球永續風潮銳不可擋，海尼根深耕台灣，同樣致力於永續發展，積極投入廢棄綠玻璃回收再利用計畫。不僅從源頭減少綠色玻璃產品的進口量，還在2022年推出利用廢棄玻璃再製的「海尼根永續星釀里程杯」。今年，此計畫已進入第三代設計，並與家樂福獨家合作，即日起在家樂福購買海尼根全系列產品（經典海尼根、海尼根0.0零酒精、海尼根Silver星銀）滿499元，即可獲得「海尼根永續星釀里程杯」一只，歡迎消費者用無負擔的方式加入海尼根的「潮永續」循環旅程。

台灣每年回收至少20萬公噸廢玻璃容器，是重要資源回收物。由於玻璃回收難度高且價值低，「廢玻璃再利用率」曾被瑞士洛桑管理學院列為評估國家「競爭力」指標之一。2021年起，海尼根台灣從源頭減少綠色玻璃產品的進口，至2023年已減少62%的綠色玻璃瓶進口量。2022年開始，海尼根台灣再推出永續星釀里程杯，至今已消耗1.8噸回收廢料，約等同1萬支綠色玻璃啤酒瓶。

海尼根台灣公共事務總監郭琬蘋表示，隨著日前海尼根台灣屏東啤酒廠的啟用，「可回收綠瓶系統」（Returnable Green Bottle），包含酒瓶清洗後重新裝填以及使用廢棄玻璃在地生產新酒瓶，預計今年第四季度開始運行，到2030年可減少進出口等運輸碳排至少55萬公噸，相當於1,434座大安森林公園的碳吸收量，更加完整海尼根處理廢棄綠玻璃的大藍圖。

海尼根台灣以創新方式推動永續發展，特別在世界環境日前推出第三代「海尼根永續星釀里程杯」；由春池老師傅手工打造，設計成經典啤酒罐造型。消費者可以從喝完啤酒、回收廢棄物，再透過家樂福重新獲得值得收藏的在地工藝。這樣的作法不僅可以延長產品生命週期與價值，還可以為環境保護和永續發展做出實際貢獻。

家樂福永續長蘇小真表示，「今年我們很高興再次成為海尼根的合作夥伴，支持其永續發展與循環經濟倡議。未來我們期待透過這些努力，持續為環境保護和永續發展貢獻一份心力。」

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