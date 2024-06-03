硬派滑板迷必收！Converse CONS再度攜手Carhartt WIP 詮釋復古街頭風尚

以復刻風格著稱的Converse新創滑板支線CONS再度和「工裝」聞名的Carhartt WIP合作，推出兩款專業性能的滑板鞋。此次合作不僅展現兩大品牌的街頭文化基因，更是彰顯對工藝精神和工裝文化的敬意。

以向90年代經典滑板鞋設計與配色致敬，Converse CONS聯名Carhartt WIP系列Chuck Taylor All Star Pro Hi與One Star Academy Pro鞋款，均採用三片式翻毛皮拼接鞋面，搭配招牌棕色調工裝色彩。鞋底搭配加高橡膠邊條，提升整體耐穿感，側邊三層縫線設計靈感則來源於Carhartt WIP經典款夾克與工裝褲，透過簡樸工藝美學視角重新詮釋經典鞋款。特別是Chuck Taylor All Star Pro H鞋，i搭載鎖定式彈性鬆緊鞋舌、CX緩衝發泡鞋墊和CONS Traction Rubber橡膠外底，提供抓地力、全包裹腳感與彈跳支撐。而One Star Academy Pro鞋，則向90年代推出的The Academy經典鞋款致敬，延續了「兩杠一星」的經典圖案設計，同時搭載CX發泡技術提升腳感與減震感，完全就是為了滑板運動而生。

Vans和韓國潮牌The Museum Visitor合作，推出經典Slip-On 和 Authentic系列，以及簡約百搭的低筒款Sport Low鞋款。圖／Vans提供

而滑板鞋大廠Vans則是和韓國潮牌The Museum Visitor合作，推出經典Slip-On 和 Authentic系列，以及簡約百搭的低筒款Sport Low鞋款。Slip-On鞋款採用Vans經典棋盤格紋為基礎，由The Museum Visitor創意總監重新演繹，融入獨特可愛的愛心圖案，碰撞出趣味火花。而Authentic鞋款則以純淨的白色為底，搭配手繪質感花卉圖案，展現出清新脫俗魅力。Sport Low鞋款選用先前The Museum Visitor與Vans合作舉辦客製化活動中人氣最高的紫色潑漆鞋款為原型，打造出清爽百搭版本。

Converse CONS x Carhartt WIP One Star Academy Pro鞋，2,980元。圖／Converse提供

Vans X The Museum Visitor系列Authentic鞋，2,180元。 圖／Vans提供

Vans X The Museum Visitor系列Classic Slip-On鞋，1,980元。圖／Vans提供

Converse CONS x Carhartt WIP CTAS Pro Hi鞋，2,580元。圖／Converse提供