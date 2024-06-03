這是真的！分享你的故事就能把三萬元Seiko新表免費「戴」回家

關於Seiko可能讓你很意外的事，除了今年是品牌推出第一只名為「Seiko」腕表的100周年，還是他們進入台灣市場的70周年。於是Seiko便發起了線上募集活動，只要在個人臉書上分享關於「我和我的Seiko故事」，就有機會把價值破3萬元的新表，免費「戴」回家，直至6月20日為止。

適逢Seiko品牌100周年，更是在台灣落地深耕70周年，希望表達對於台灣這塊土地耕耘、重視及期望深耕與消費者的連結之意，所以才有了「我和我的Seiko故事」線上募集活動。參加者只要將S與eiko的照片與約文字100字以上的故事，上傳至個人Facebook，加上活動指定Hashtag #我和Seiko的故事貼文設為公開。經過評選後，將挑出三名獲獎者，得到2024新款Presage Classic Series手表一只，價值34,000元，絕對是喜歡鐘表的人不容錯過。

L系列EM1110-81N腕表藍蝶貝表盤搭配原色表殼與表帶，配戴時都能彰顯女性優雅魅力。圖／CITIZEN提供

但若是不想憑運氣，也想入手一款實用與顏值兼具的腕表，CITIZEN則準備好全新L系列女表，讓消費者來挑選。全新光動能L系列EM1114-80Y和EM1110-81N表款，將繽紛花束概念重現於蝶貝表盤之上，曲線花瓣輪廓呈現花束隨風浮動意象，4至10點鐘的位置由大小錯落7顆鑽石時標點綴，宛如花蕊，帶來活潑流動感。同時圓潤明亮的雙表圈之間還鑲嵌3顆鑽石，可隨手腕的動作搖曳，搭配花苞為設計靈感的表冠，增添成熟華麗時尚感。而且無論是粉蝶貝表盤搭配原色及粉紅金雙表圈，或是藍蝶貝表盤搭配原色表殼與表帶，配戴時都能彰顯女性優雅魅力。

想入手一款實用與顏值兼具的腕表，CITIZEN則準備好全新L系列女表，讓消費者來挑選。圖／CITIZEN提供

CITIZEN L系列EM1114-80Y腕表，粉紅蝶貝表盤，鍍粉紅金精鋼表圈，搭配精鋼表殼與表鍊，約32,800元。圖／CITIZEN提供