這是真的！分享你的故事就能把三萬元Seiko新表免費「戴」回家

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
適逢Seiko品牌100周年，更是在台灣落地深耕70周年，希望表達對於台灣這塊土地耕耘、重視及期望深耕與消費者的連結之意，所以有了「我和我的Seiko故事」線上募集活動。圖／Seiko提供
適逢Seiko品牌100周年，更是在台灣落地深耕70周年，希望表達對於台灣這塊土地耕耘、重視及期望深耕與消費者的連結之意，所以有了「我和我的Seiko故事」線上募集活動。圖／Seiko提供

關於Seiko可能讓你很意外的事，除了今年是品牌推出第一只名為「Seiko」腕表的100周年，還是他們進入台灣市場的70周年。於是Seiko便發起了線上募集活動，只要在個人臉書上分享關於「我和我的Seiko故事」，就有機會把價值破3萬元的新表，免費「戴」回家，直至6月20日為止。

適逢Seiko品牌100周年，更是在台灣落地深耕70周年，希望表達對於台灣這塊土地耕耘、重視及期望深耕與消費者的連結之意，所以才有了「我和我的Seiko故事」線上募集活動。參加者只要將S與eiko的照片與約文字100字以上的故事，上傳至個人Facebook，加上活動指定Hashtag #我和Seiko的故事貼文設為公開。經過評選後，將挑出三名獲獎者，得到2024新款Presage Classic Series手表一只，價值34,000元，絕對是喜歡鐘表的人不容錯過。

L系列EM1110-81N腕表藍蝶貝表盤搭配原色表殼與表帶，配戴時都能彰顯女性優雅魅力。圖／CITIZEN提供
L系列EM1110-81N腕表藍蝶貝表盤搭配原色表殼與表帶，配戴時都能彰顯女性優雅魅力。圖／CITIZEN提供

但若是不想憑運氣，也想入手一款實用與顏值兼具的腕表，CITIZEN則準備好全新L系列女表，讓消費者來挑選。全新光動能L系列EM1114-80Y和EM1110-81N表款，將繽紛花束概念重現於蝶貝表盤之上，曲線花瓣輪廓呈現花束隨風浮動意象，4至10點鐘的位置由大小錯落7顆鑽石時標點綴，宛如花蕊，帶來活潑流動感。同時圓潤明亮的雙表圈之間還鑲嵌3顆鑽石，可隨手腕的動作搖曳，搭配花苞為設計靈感的表冠，增添成熟華麗時尚感。而且無論是粉蝶貝表盤搭配原色及粉紅金雙表圈，或是藍蝶貝表盤搭配原色表殼與表帶，配戴時都能彰顯女性優雅魅力。

想入手一款實用與顏值兼具的腕表，CITIZEN則準備好全新L系列女表，讓消費者來挑選。圖／CITIZEN提供
想入手一款實用與顏值兼具的腕表，CITIZEN則準備好全新L系列女表，讓消費者來挑選。圖／CITIZEN提供

CITIZEN L系列EM1114-80Y腕表，粉紅蝶貝表盤，鍍粉紅金精鋼表圈，搭配精鋼表殼與表鍊，約32,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN L系列EM1114-80Y腕表，粉紅蝶貝表盤，鍍粉紅金精鋼表圈，搭配精鋼表殼與表鍊，約32,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN L系列EM1110-81N腕表，藍蝶貝表盤，精鋼表殼與表鍊，約31,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN L系列EM1110-81N腕表，藍蝶貝表盤，精鋼表殼與表鍊，約31,800元。圖／CITIZEN提供

品牌 消費者 鑽石

延伸閱讀

搶畢業花束商機癱瘓校門人行道 業者錢未賺到先吃罰單

Grand Seiko腕表展台北101限時登場 領略季節流轉、時間遞嬗之美

李棟旭演繹TISSOT新潛水表形象大片曝光 凍齡帥氣感讓人好羨慕！

G-SHOCK最有夏天感新表報到！多彩漸層玻璃鏡面好吸睛

相關新聞

特約茶室變共享辦公室 馬祖轉型 瞄準數位遊牧族

人們對馬祖的印象停留在坑道、繼光餅與藍眼淚，但隨著馬祖藝術節與觀光劇場「梅石藝文中心」的落成，馬祖的形象已逐漸從「戰地馬...

蘭城體驗名廚午宴

有行旅最新規劃暑假宜蘭森林風度假，前往隱身冬山河畔的露營度假村「Loopland」，在祕密園林漫步，讓旅人有獨特的露營體...

這是真的！分享你的故事就能把三萬元Seiko新表免費「戴」回家

關於Seiko可能讓你很意外的事，除了今年是品牌推出第一只名為「Seiko」腕表的100周年，還是他們進入台灣市場的70周年。於是Seiko便發起了線上募集活動，只要在個人臉書上分享關於「我和我的Seiko故事」，就有機會把價值破3萬元的新表，免費「戴」回家，直至6月20日為止。

羅技個人協作系列辦公新品亮相 4大優勢打造智慧辦公室

選在Logitech for Business商務協作展示中心成立滿周年之際，羅技發表「個人協作解決方案」系列新品，包含...

村上春樹的艾雷島繆思布納哈本 將島上嘉年華搬到華山

起源於1986年的「艾雷島威士忌嘉年華」（Fèis Ìle）已是全球威士忌迷盛會，嘉年華限定款與一年一度酒廠參觀日，總是...

全支付「618線上購」最高享21%回饋 Dcard推聯名金融卡搶攻年輕理財市場

全支付消費回饋一波接一波，環台第2輪第3站來到台中、彰化及南投，6月活動期間消費筆筆最高享11.5%全點回饋，使用帳戶付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。