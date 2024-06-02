羅技個人協作系列辦公新品亮相 4大優勢打造智慧辦公室

選在Logitech for Business商務協作展示中心成立滿周年之際，羅技發表「個人協作解決方案」系列新品，包含鍵盤、耳機和個人攝影機等，為企業轉型智慧辦公、混合辦公提供更有效率、更安全的使用體驗。

讓辦公室的運用更加彈性，以進行有效的IT部署和控管成為重要課題，專為共享辦公空間設計的Logi Dock Flex個人辦公桌預定方案，結合Dock Flex硬體設備和Desk Booking軟體系統，讓使用者能夠即時的預定個人辦公桌，同時幫助企業優化辦公場域使用率。

混合協作辦公型態興起，辦公室不再是界線、會議室也不再有侷限，Logitech Zone Wireless 2無線AI藍牙耳機麥克風，擁有ANC主動降噪，擁有AI雙向噪音抑制，可消除自身及與會者的雜訊和背景噪音，確保聆聽聲音清晰，在家、在外工作也能隨時加入會議不怕干擾。MX Brio 705 Ultra HD商務網路攝影機，則是擁有4K高畫質鏡頭和超廣視角，內建AI智能RightSight技術，可自動對焦、光源校正；搭配360度旋轉可調式支架，不管是視訊會議還是要展示桌面實體文件，都可輕鬆切換。2大頂規個人視訊會議設備，大幅提升會議效率。另外，Logitech人體工學系列鍵盤、垂直滑鼠也推出企業版，獨特設計能有效減少手部壓力，提供更舒適的工作體驗。