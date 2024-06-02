羅技個人協作系列辦公新品亮相 4大優勢打造智慧辦公室
選在Logitech for Business商務協作展示中心成立滿周年之際，羅技發表「個人協作解決方案」系列新品，包含鍵盤、耳機和個人攝影機等，為企業轉型智慧辦公、混合辦公提供更有效率、更安全的使用體驗。
讓辦公室的運用更加彈性，以進行有效的IT部署和控管成為重要課題，專為共享辦公空間設計的Logi Dock Flex個人辦公桌預定方案，結合Dock Flex硬體設備和Desk Booking軟體系統，讓使用者能夠即時的預定個人辦公桌，同時幫助企業優化辦公場域使用率。
混合協作辦公型態興起，辦公室不再是界線、會議室也不再有侷限，Logitech Zone Wireless 2無線AI藍牙耳機麥克風，擁有ANC主動降噪，擁有AI雙向噪音抑制，可消除自身及與會者的雜訊和背景噪音，確保聆聽聲音清晰，在家、在外工作也能隨時加入會議不怕干擾。MX Brio 705 Ultra HD商務網路攝影機，則是擁有4K高畫質鏡頭和超廣視角，內建AI智能RightSight技術，可自動對焦、光源校正；搭配360度旋轉可調式支架，不管是視訊會議還是要展示桌面實體文件，都可輕鬆切換。2大頂規個人視訊會議設備，大幅提升會議效率。另外，Logitech人體工學系列鍵盤、垂直滑鼠也推出企業版，獨特設計能有效減少手部壓力，提供更舒適的工作體驗。
不只是硬體設計，羅技商用系列更主打軟體整合，帶來4大優勢滿足現代企業需求。除了依照不同職位需求選擇不同系列設備、且批量採購後可輕鬆管理之外，LOGI BOLT接收器採用了FIPS高等級美國聯邦資訊處理標準，提供最高水準的安全性。搭載低功耗無線技術安全模式，一次可穩定連線配對6個產品，為企業資安防護提供更多保障。而最新的AI賦能更推出「Logi AI Prompt Builder」，可對ChatGPT下達指令，快速改變措辭和風格、摘要內容，甚至幫助草擬電子郵件或文章，提供企業和員工全方位的協作支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言