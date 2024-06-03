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特約茶室變共享辦公室 馬祖轉型 瞄準數位遊牧族

聯合報／ 記者陳宛茜／連江縣報導

人們對馬祖的印象停留在坑道、繼光餅與藍眼淚，但隨著馬祖藝術節與觀光劇場「梅石藝文中心」的落成，馬祖的形象已逐漸從「戰地馬祖」轉型為「文化馬祖」。而即將轉型為青創基地的馬祖特約茶室，可望讓馬祖成為新世代數位遊牧族享受「Working Holiday（旅行工作）」的新據點。

紙風車劇團上周在位於馬祖南竿島的梅石藝文中心演出，吸引來自北竿、東莒等離島的大小觀眾。這也是上月開幕的梅石藝文中心的首次公開演出，劇中安排神明媽祖誤闖梅石藝文中心的橋段，台下歡聲雷動。擁有六百席座位的梅石藝文中心屬中型劇場，是馬祖首座專業劇場，也是台灣首座面海的觀光劇場。

馬祖國際藝術島專案執行籌備小組祕書陳其平表示，馬祖沒有夜生活，梅石藝文中心定位為觀光劇場，希望成為遊客夜生活的新選擇。

在馬祖梅石藝文中心不遠處的馬祖特約茶室，是台灣廢除公娼後，最後一個熄燈的軍官與士兵特約茶室，近期也準備轉型為青創基地與「旅行工作」的據點。廢棄多年的「八三么」已改造為展場、共享辦公室與青創空間，並提供住宿空間。

劇場 青創 馬祖

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