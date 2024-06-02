村上春樹的艾雷島繆思布納哈本 將島上嘉年華搬到華山

起源於1986年的「艾雷島威士忌嘉年華」（Fèis Ìle）已是全球威士忌迷盛會，嘉年華限定款與一年一度酒廠參觀日，總是讓酒迷不辭千里前往。艾雷島唯一無泥煤單一麥芽威士忌品牌布納哈本（BUNNAHABHAIN），日前將這迷人盛會重現台北華山「2024布納哈本艾雷島嘉年華」，除體驗蘇格蘭運動遊戲，品牌大使李淂躍（Jackie）現場將帶領品飲兩款甫榮獲國際烈酒大獎ISC殊榮的島上限定「布納哈本14年紅寶石波特桶」與「布納哈本23年大師精選雪莉三桶 」及三支經典酒款，並大啖法國吉拉朵生蠔等佳餚，讓酒迷們與艾雷島同步共襄盛舉。

在大西洋海風終日吹拂下，酒桶滲入了淡淡海風鹹味，讓村上春樹在《如果我們的語言是威士忌》一書中，提到他將布納哈本威士忌淋於生蠔上，所浮現「牡蠣的潮騷味，和艾雷島威士忌那個性獨特的、海霧般的煙燻味，在口中濃濃融合為一」的感想。

為了讓台灣酒迷們，也能享有與村上春樹一樣奢華的感官體驗，布納哈本2022年首度在台灣同步舉辦嘉年華活動，讓台灣的酒迷免出國就能感受歡愉饗宴；今年「2024布納哈本艾雷島嘉年華」現場將佈置成布納哈本著名的「9號倉庫」（Warehouse 9 ），並將蘇格蘭運動轉化成遊戲讓大眾們可以現場體驗。

2024布納哈本艾雷島嘉年華與艾雷島同步，提供在今年甫獲最具影響力國際烈酒大獎ISC（International Spirits Challenge）金牌與銀牌的「14年紅寶石波特桶」與「23年大師精選雪莉三桶」。

「14年紅寶石波特桶」於波本桶中熟成11年，再轉入紅寶石波特桶熟成3年，並為了2024 Fèis Ìle到來而誕生。深邃古銅色澤的酒液中，有著濃郁黑巧克力與烤木桶焦香，以及紅寶石波特酒桶所帶來的櫻桃、李子、覆盆莓風味；肉桂和豆蔻辛香中感受到巧克力麵包與鮮紅番石榴，滑順的香甜麥芽味，口感辛辣甜美。

「23年大師精選雪莉三桶」全球限量4002瓶並標示編號，以高超手法結合布納哈本三種雪莉桶，交織出敦厚滑順的經典風味。1999年蒸餾後先陳放波本桶，2009年、2011年、2016年分別裝入Amontillado、Oloroso與Manzanilla三種不同風格的雪莉桶，由酒廠的首席調酒師Julieann Fernande巧妙調和三桶，並於2023年裝瓶，實驗性的做法造就繁複卻平衡的酒風，桃花心木色的酒液，透著剛出爐的杏仁甜點，以及雪莉桶中被喜愛的莓果與奶油軟糖香，並帶著罕見的玫瑰花瓣和淡淡椰子味。入口後，清新的香草莢、草莓香甜和牛奶糖湧現，最後回到平衡的木香料煙草味，清爽不甜的尾韻中夾著松針氣息與黑加侖酸甜，罕見的風味旅程值得收藏。

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