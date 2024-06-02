全支付「618線上購」最高享21%回饋 Dcard推聯名金融卡搶攻年輕理財市場

全支付消費回饋一波接一波，環台第2輪第3站來到台中、彰化及南投，6月活動期間消費筆筆最高享11.5%全點回饋，使用帳戶付款優惠再疊加最高享15%全點回饋。

另外，全支付「618線上購」活動於6月8日開跑至6月28日，上百家人氣線上品牌單筆消費滿618元，筆筆享6%全點回饋，每人最高享全點100點回饋；6月8日至6月12日活動起跑首5日，消費滿618元還可再抽全點618點，將抽出50名幸運兒。6月18日當天24小時限時加碼，單筆消費滿2,000元享全點200點回饋、單筆消費滿3,000元享全點300點回饋，綁定「玉山銀行」信用卡付款再加碼5%，最高可再拿全點150點回饋。

為鼓勵新戶加入，6月8日至9月8日註冊成為全支付會員，首筆交易使用全支付於ETMall東森購物網、Pizza Hut必勝客（線上）、肯德基（線上）、法雅客網路商店、STUDIO A（線上）、小三美日、燦星旅遊任一線上精選品牌消費，滿500元最高再享全點100點回饋。

全支付與全聯隔日達也合作推出年終大促加碼，於6月14日至6月20日為期7天，單筆消費滿額折百元，滿1,500元送1,000福利點，全支付加碼贈優惠再疊加，於隔日達單筆消費滿3,000元，即送全點68點回饋。6月18日活動當天使用全支付，合併優惠回饋最高達15%。

吃美食、購物也有回饋，全支付6月攜手王品旗下4大品牌「藝奇」、「陶板屋」、「品田牧場」、「初瓦」祭出饕客優惠，筆筆消費享10%全點回饋，最高可得全點300點；「鞋全家福」、「昂路名鞋館」單筆消費滿1,000元，享全點100點回饋。

除了消費支付，全支付拓展金融生態圈也不停歇，攜手「元大投信」提供全支付帳戶買基金服務；即日起，透過全支付App即可直接進入元大投信輕鬆完成開戶及支付綁定，申購元大投信25檔熱門基金，無論單筆或定期定額最低每筆1,000元，2024年12月31日前均享「0手續費」優惠。