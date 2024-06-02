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華人之光又一樁 胡茵菲珠寶獲波士頓美術館納永久典藏
全美前十大藝術博物館之一的波士頓美術博物館（Museum of Fine Arts, Boston），日前以「超越輝煌」（Beyond Brilliance）為主題，開幕全新整修的「卡普蘭家族基金會珠寶展廳」（Rita J. and Stanley H. Kaplan Family Foundation Gallery），並展出自古埃及到當代、跨越4000年的精選珠寶珍品150件，其中包括華裔珠寶藝術家胡茵菲（Anna Hu）於2023年歐洲藝術和骨董博覽會（The European Fine Art Foundation，簡稱TEFAF）發表的「安蘭氣韻胸針」（Enchanted Ania Brooch）。該件珠寶將自開展起公開展覽，並獲得波士頓美術博物館內為永久典藏。
「安蘭氣韻胸針的創作，結合了我成長於東方的文化背景，以及西方最頂級的珠寶工藝。我希望能透過這件作品，傳達出我對蘭花的感情，也讓中華文化之美閃耀於西方頂級的藝術殿堂。」胡茵菲表示。這是她所創立的同名品牌ANNA HU高訂珠寶繼2022年「太極蛇形戒鐲」成為巴黎羅浮宮西翼裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）永久館藏後，再度獲得國際級博物館納館典藏，更是品牌作品首度進駐美國博物館展出。
胡茵菲向來對中國傳統水墨畫中的蘭花描繪深深著迷；她以現已瀕危的「綠花安蘭」為靈感，受到張大千畫作中線條的流暢、寧靜和動感啟發，創作出「安蘭氣韻胸針」，採用五顆約1.5克拉的天然無燒紅色尖晶石為主石，配襯超過300顆圓形明亮切割鑽石，以鈦金屬工藝打造的花身，模擬出中國水墨書畫手法中蘭花的飄逸清秀。
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