華人之光又一樁 胡茵菲珠寶獲波士頓美術館納永久典藏

全美前十大藝術博物館之一的波士頓美術博物館（Museum of Fine Arts, Boston），日前以「超越輝煌」（Beyond Brilliance）為主題，開幕全新整修的「卡普蘭家族基金會珠寶展廳」（Rita J. and Stanley H. Kaplan Family Foundation Gallery），並展出自古埃及到當代、跨越4000年的精選珠寶珍品150件，其中包括華裔珠寶藝術家胡茵菲（Anna Hu）於2023年歐洲藝術和骨董博覽會（The European Fine Art Foundation，簡稱TEFAF）發表的「安蘭氣韻胸針」（Enchanted Ania Brooch）。該件珠寶將自開展起公開展覽，並獲得波士頓美術博物館內為永久典藏。

「安蘭氣韻胸針的創作，結合了我成長於東方的文化背景，以及西方最頂級的珠寶工藝。我希望能透過這件作品，傳達出我對蘭花的感情，也讓中華文化之美閃耀於西方頂級的藝術殿堂。」胡茵菲表示。這是她所創立的同名品牌ANNA HU高訂珠寶繼2022年「太極蛇形戒鐲」成為巴黎羅浮宮西翼裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）永久館藏後，再度獲得國際級博物館納館典藏，更是品牌作品首度進駐美國博物館展出。