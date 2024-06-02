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華人之光又一樁 胡茵菲珠寶獲波士頓美術館納永久典藏

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
胡茵菲與波士頓美術博物館卡普蘭家族基金會珠寶展廳策展人艾蜜莉史托爾，與安蘭氣韻胸針合照。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
胡茵菲與波士頓美術博物館卡普蘭家族基金會珠寶展廳策展人艾蜜莉史托爾，與安蘭氣韻胸針合照。圖／ANNA HU高訂珠寶提供

全美前十大藝術博物館之一的波士頓美術博物館（Museum of Fine Arts, Boston），日前以「超越輝煌」（Beyond Brilliance）為主題，開幕全新整修的「卡普蘭家族基金會珠寶展廳」（Rita J. and Stanley H. Kaplan Family Foundation Gallery），並展出自古埃及到當代、跨越4000年的精選珠寶珍品150件，其中包括華裔珠寶藝術家胡茵菲（Anna Hu）於2023年歐洲藝術和骨董博覽會（The European Fine Art Foundation，簡稱TEFAF）發表的「安蘭氣韻胸針」（Enchanted Ania Brooch）。該件珠寶將自開展起公開展覽，並獲得波士頓美術博物館內為永久典藏。

「安蘭氣韻胸針的創作，結合了我成長於東方的文化背景，以及西方最頂級的珠寶工藝。我希望能透過這件作品，傳達出我對蘭花的感情，也讓中華文化之美閃耀於西方頂級的藝術殿堂。」胡茵菲表示。這是她所創立的同名品牌ANNA HU高訂珠寶繼2022年「太極蛇形戒鐲」成為巴黎羅浮宮西翼裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）永久館藏後，再度獲得國際級博物館納館典藏，更是品牌作品首度進駐美國博物館展出。

胡茵菲向來對中國傳統水墨畫中的蘭花描繪深深著迷；她以現已瀕危的「綠花安蘭」為靈感，受到張大千畫作中線條的流暢、寧靜和動感啟發，創作出「安蘭氣韻胸針」，採用五顆約1.5克拉的天然無燒紅色尖晶石為主石，配襯超過300顆圓形明亮切割鑽石，以鈦金屬工藝打造的花身，模擬出中國水墨書畫手法中蘭花的飄逸清秀。

胡茵菲與安蘭氣韻胸針合照。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
胡茵菲與安蘭氣韻胸針合照。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
安蘭氣韻胸針於波士頓美術博物館珠寶展廳展出。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
安蘭氣韻胸針於波士頓美術博物館珠寶展廳展出。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
安蘭氣韻胸針於波士頓美術博物館珠寶展廳展出。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
安蘭氣韻胸針於波士頓美術博物館珠寶展廳展出。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
ANNA HU安蘭氣韻胸針。圖／ANNA HU高訂珠寶提供
ANNA HU安蘭氣韻胸針。圖／ANNA HU高訂珠寶提供

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