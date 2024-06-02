foodpanda端午買粽最高享6.3折 6月周二點星巴克2杯5折
foodpanda看準端午買氣，攜手南門市場、全聯福利中心等傳統市場與超市通路，齊推近百款特色粽，選購指定品牌疊加優惠碼最高可享6.3折；pandago即時快遞也推出運費無限次7折優惠，無論是禮盒、艾草、媽媽親手包的粽子都能靠pandago送，滿足美食外送、即時快遞各種需求。
即日起至6月14日期間，於指定通路消費滿699元輸入指定優惠碼「快六吃粽子」享7.9折，聖德科斯、楓康超市等也推出指定粽子8折起優惠，搭配優惠碼疊加優惠最高更可享6.3折；pandapro會員下訂美食外送指定店家，訂單滿279元，輸入優惠碼「六月人氣名店」享7.9折優惠；6月30日前，美食外送消費滿額輸入優惠碼「快六吃大餐」享7.9折。即日起至6月10日，使用pandago並輸入優惠碼「龍粽送」則可享運費無限次7折優惠、首次使用pandago服務更享半價優惠。
foodpanda觀察平台數據分享端午3大洞察，首先，去年端午節檔期的粽子銷量較平常成長25倍，霸榜店家則是南門市場的「立家湖州粽」；其次則是消費者在購買粽子的同時，除了加購醬料，去油解膩助消化的無糖茶、蔬果更是購物車的熱賣品項，而立蛋習俗帶動端午節當天「常溫蛋」銷量翻倍成長；第三，端午節送禮也帶動pandago即時快遞訂單成長2成，尤以水果禮盒為送禮大宗。
另外，6月還有超多熱門品牌推出限時輸入優惠碼享折扣，最高折百元。整個6月美食外送下訂麥當勞滿339元， 輸入優惠碼「快六吃麥當勞」享8.5折，最高可折抵100元。民眾最愛的星巴克優惠也送上，6月「每週二」下訂星巴克指定專區滿額輸入優惠碼「週二星享日」享現折70元，點指定飲品還有2杯5折優惠；6月12日至6月25日，美食外送下訂星巴克滿299元， 輸入優惠碼「快六喝星巴克」享8.5折，最高可折抵80元。
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