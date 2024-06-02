台灣「最美藥局」紅到國外 遊客搶拍打卡成另類觀光景點

有台灣最美藥局之稱的分子藥局是不少民眾IG打卡景點，也吸引國外媒體報導。分子藥局近期走出台中市，插旗台北市信義區，可望再度成為國際觀光客來台的打卡點之一。

分子藥局位於台中，是近年來觀光客來台灣遊玩時必去的打卡拍照景點之一，吸引包含英國Wallpaper、VOGUE國際版等國外媒體報導。

擁有藥師背景的分子藥局創辦人劉彥伯7年前用健康選物概念出發，有別於傳統藥局濃厚的藥水味，劉彥伯結合咖啡、冰淇淋等下午茶甜點，顛覆民眾對藥局想像，加上藥局的設計空間，吸引不少民眾為了拍照打卡前來，也躍升外籍旅客到台中旅遊的必訪之地。

分子藥局日前插旗信義區，空間設計由知名水相設計以分子鏈接聚合為概念操刀，並將保健與飲食結合，打造「Future Bar未來吧」，盼能吸引更多旅客目光。