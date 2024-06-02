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配飾助攻！輕鬆打造夏季造型亮點 形塑都會俐落、街頭感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
夏季氣溫炎熱，讓人無法透過多層次來形塑風格，然而各類配飾就是此時最佳幫手，能輕鬆打造出造型亮點。圖／agnès b.提供
夏季氣溫炎熱，讓人無法透過多層次來形塑風格，然而各類配飾就是此時最佳幫手，能輕鬆打造出造型亮點。圖／agnès b.提供

夏季氣溫炎熱，讓人無法透過多層次來形塑風格，然而各類配飾就是此時最佳幫手，能輕鬆打造出造型亮點。法國時尚品牌agnès b.的BIJOUX首飾系列運用多彩琺瑯與粉色迷你珍珠，結合不同形式金屬鍊帶，打造現代新穎輪廓。而BONNY&READ首度與球星林書緯合作，推出一系列聯名飾品，創造出街頭感十足的配飾，即使是運動穿搭也能很有型。

agnès b. BIJOUX推出全新Mini Pearl首飾系列，結合粉紅迷你珍珠與編織細密的扁蛇骨鍊，採雙鍊層疊設計，適合單獨佩戴，形塑俐落都會造型。還有透過彩色琺瑯環圈串接於金屬鍊中的Color Chain系列項鍊、手鍊，有折不同色澤異材質相互交織，讓人著光影變化。另外經典雛菊造型為主的Daisy Land系列，讓花瓣與花蕊分別鑲嵌入白色、金黃色琺瑯，帶來自然清新氣息。戒指與手鍊採用獨特的雙環設計，不須層疊配戴即可顯現迷人風采。

agnès b. BIJOUX經典雛菊造型為主的Daisy Land系列，讓花瓣與花蕊分別鑲嵌入白色、金黃色琺瑯，帶來自然清新氣息。圖／agnès b.提供
agnès b. BIJOUX經典雛菊造型為主的Daisy Land系列，讓花瓣與花蕊分別鑲嵌入白色、金黃色琺瑯，帶來自然清新氣息。圖／agnès b.提供

而BONNY&READ則是融合林書緯背號1號、十字架、籃球等元素，利用仿舊增加設計感，並採用純銀、鋯石、鍍白金、鋼飾等材質，提供包含耳環、戒指、項鍊、手環等共計18款的配飾。林書緯表示「本次的設計概念，是為了讚揚我生命中最喜歡的一些事物，例如我喜歡籃球和十字架，這代表了我的職業和我所熱愛的，它們在我的生活中有著深刻的意義」，因此像是系列中Buzzer Beater籃球耳環和Swish籃球耳環，使用鋯石編排籃球線條，立體表面擷取籃球的45度角，簡約設計共有金、銀兩色，低調又特別。

agnès b. BIJOUX推出全新Mini Pearl首飾系列，結合粉紅迷你珍珠與編織細密扁蛇骨鍊，採雙鍊層疊設計，適合單獨佩戴，形塑俐落都會造型。圖／agnès b.提供
agnès b. BIJOUX推出全新Mini Pearl首飾系列，結合粉紅迷你珍珠與編織細密扁蛇骨鍊，採雙鍊層疊設計，適合單獨佩戴，形塑俐落都會造型。圖／agnès b.提供

除了首飾之外，想讓風格多變，女性消費者更能替換髮飾，來自法國的Alexandre de Paris這季帶來經典波希米亞風格，並融入到各式髮夾上。 Alexandre de Paris運用烏干紗、醋酸纖維面料，點綴水晶、珍珠，並結合蝴蝶結、花朵、光影圖案和流蘇元素，採用弧形或鏤空形狀，營造造出多款層次豐富、個性獨具的髮飾，藉以增添個人穿搭魅力。

Alexandre de Paris網住珍心烏干絲仕女夾，12,200元。圖／Alexandre de Paris提供
Alexandre de Paris網住珍心烏干絲仕女夾，12,200元。圖／Alexandre de Paris提供

BONNY&READ聯名林書緯系列Swish籃球耳飾，1,425元。圖／BONNY&READ提供
BONNY&READ聯名林書緯系列Swish籃球耳飾，1,425元。圖／BONNY&READ提供

Alexandre de Paris吉卜賽山茶花仕女夾，4,100元。圖／Alexandre de Paris提供
Alexandre de Paris吉卜賽山茶花仕女夾，4,100元。圖／Alexandre de Paris提供

光影 珍珠

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