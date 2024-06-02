不是吧這是英國小人國嗎？ LOEWE早秋形象妙玩比例

LOEWE發布2024早秋系列廣告，從創意總監Jonathan Anderson近幾季對於尺寸和比例的深入鑽研為發想，延伸此概念，特地到於英國Bekonscot Model Village模型村拍攝，這個猶如「小人國」的地方，始建於1929年，是世上最古老的模型村，以直接的表達方式體現Jonathan Anderson巧玩大小、高低的比例感受的手法，傳達不同觀點定義感知、塑造整體輪廓的核心理念。獨特的攝影視角為這一系列注入了紀錄片風格的真實感和幽默感，強調LOEWE以視覺語言為本，時刻令人驚艷的品牌個性。

本次系列廣告由與LOEWE合作無間的知名攝影大師Juergen Teller掌鏡，他別具辨識度的鏡頭，不加修飾的玩味、直接而內斂，並以誇張的手法雕塑出各種姿態。廣告以Bekonscot模型村內的精緻建築為背景，營造一種既熟悉又驚奇之感，而主角面無表情的姿態，沖淡場景中的童趣感，姿勢和情境既粗糙又充滿幻想，突顯了LOEWE 2024早秋系列的多樣性和創新性，包括比例誇張的裁剪和拉伸的形狀、超大的蝴蝶結和雕塑般的披肩，並搭配LOEWE經典包款，如Puzzle和Hammock等。新版本的Puzzle Fold、Flamenco Purse和Squeeze包款本季變得更為柔軟，並以微型場景中的靜物照片來突顯比例。