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不是吧這是英國小人國嗎？ LOEWE早秋形象妙玩比例

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE 2024早秋系列廣告形象。圖／LOEWE提供
LOEWE 2024早秋系列廣告形象。圖／LOEWE提供

LOEWE發布2024早秋系列廣告，從創意總監Jonathan Anderson近幾季對於尺寸和比例的深入鑽研為發想，延伸此概念，特地到於英國Bekonscot Model Village模型村拍攝，這個猶如「小人國」的地方，始建於1929年，是世上最古老的模型村，以直接的表達方式體現Jonathan Anderson巧玩大小、高低的比例感受的手法，傳達不同觀點定義感知、塑造整體輪廓的核心理念。獨特的攝影視角為這一系列注入了紀錄片風格的真實感和幽默感，強調LOEWE以視覺語言為本，時刻令人驚艷的品牌個性。

本次系列廣告由與LOEWE合作無間的知名攝影大師Juergen Teller掌鏡，他別具辨識度的鏡頭，不加修飾的玩味、直接而內斂，並以誇張的手法雕塑出各種姿態。廣告以Bekonscot模型村內的精緻建築為背景，營造一種既熟悉又驚奇之感，而主角面無表情的姿態，沖淡場景中的童趣感，姿勢和情境既粗糙又充滿幻想，突顯了LOEWE 2024早秋系列的多樣性和創新性，包括比例誇張的裁剪和拉伸的形狀、超大的蝴蝶結和雕塑般的披肩，並搭配LOEWE經典包款，如Puzzle和Hammock等。新版本的Puzzle Fold、Flamenco Purse和Squeeze包款本季變得更為柔軟，並以微型場景中的靜物照片來突顯比例。

本季參與拍攝的主角都是與LOEWE合作無間、來自不同領域的藝術家及創意精英，包括Alison Oliver、Archie Madekwe、Dan Levy、Enzo Vogrincic、Kit Connor、Lesley Manville、Sophie Wilde及070 Shake，這次還有Jonathan Anderson的侄子Alfie Anderson客串演出。

LOEWE 2024早秋系列廣告形象。圖／LOEWE提供
LOEWE 2024早秋系列廣告形象。圖／LOEWE提供
LOEWE 2024早秋系列廣告形象。圖／LOEWE提供
LOEWE 2024早秋系列廣告形象。圖／LOEWE提供
Alison Oliver演繹LOEWE 2024早秋系列廣告形象。圖／LOEWE提供
Alison Oliver演繹LOEWE 2024早秋系列廣告形象。圖／LOEWE提供
Les ey Manville演繹LOEWE 2024早秋系列廣告形象。圖／LOEWE提供
Les ey Manville演繹LOEWE 2024早秋系列廣告形象。圖／LOEWE提供
Hammock Compact經典黑編織提包，13萬9,000元。圖／LOEWE提供
Hammock Compact經典黑編織提包，13萬9,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle Fold陶土綠小牛皮手拿包，52,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle Fold陶土綠小牛皮手拿包，52,000元。圖／LOEWE提供
Pebble海軍藍小牛皮迷你水桶包，73,000元。圖／LOEWE提供
Pebble海軍藍小牛皮迷你水桶包，73,000元。圖／LOEWE提供
Squeeze牛仔肩背提包。圖／LOEWE提供
Squeeze牛仔肩背提包。圖／LOEWE提供
Flamenco Purse米白色納帕小羊皮迷你肩背包，97,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco Purse米白色納帕小羊皮迷你肩背包，97,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco勃根地紅小牛皮後背包，11萬8,000元。圖／LOEWE提供
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Flamenco開心果綠納帕小牛皮中款肩背包，93,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco開心果綠納帕小牛皮中款肩背包，93,000元。圖／LOEWE提供
Amazona 23 焦糖棕納帕小牛皮提包。圖／LOEWE提供
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