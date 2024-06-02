點義式冰淇淋、享咖啡半價！PASTAIO內湖店限時優惠中

主打匠人製作新鮮手工義大利麵的PASTAIO迎接夏日到來，即日起於PASTAIO內湖店，打造甜美桃紅色冰淇淋車，選用台灣的檸檬、芒果、小玉西瓜等新鮮水果，及西西里島開心果、大溪地香草莢、手工柑橘果醬、唐寧伯爵茶等優質食材，融入手搖飲與甜品創意，推出小玉西瓜、草莓、楊枝甘露、蜂蜜檸檬、柑橘伯爵茶、開心果、太妃糖、香草等八種口味的義式冰淇淋gelato。

單杯可任選二種口味義式冰淇淋售價120元起，開心果每份加價30元；於下午2點至4點、5點至6點期間，更推出「點義式冰淇淋、享咖啡半價」優惠。除了單吃冰淇淋享受綿密爽口滋味，也可選擇自己喜愛口味，加價搭配西西里捲、布里歐麵包成為冰淇淋甜點。

PASTAIO選用在地水果檸檬、芒果、小玉西瓜、草莓，表現食材本身的酸甜滋味與馥郁果香，如「小玉西瓜」的清甜鮮爽、「草莓」口味的酸甜宜人；此外，更結合深受台灣消費者喜愛的手搖飲，創意展現「蜂蜜檸檬」調入韓國柚子醬的清新微酸、「楊枝甘露」混合艷夏芒果、葡萄柚、百香果與椰奶的酷爽甜蜜。

甜點師堅持以優質食材的香氣與原味演繹義式冰淇淋魅力，嚴選西西里開心果呈現「開心果冰淇淋」濃郁飽滿堅果氣息；加入大溪地香草莢與蛋黃冰淇淋製作的「香草」口味，風味天然帶核果馨香；「柑橘伯爵茶」口味則特別選擇手作柑橘果醬加入英國唐寧伯爵茶展現佛手柑清新香氛；手煮海鹽焦糖醬賦予「太妃糖」童話般濃郁不膩香甜氣息。

義式冰淇淋Gelato大多選擇新鮮水果及優質食材製成，追求食材原味的展現，乳脂含量約4~8%，相較於美式冰淇淋的10~14%更為低脂清爽，因急速冷凍的製作方式讓空氣含量較美式冰淇淋減少2/3，造就口感綿密細緻，繽紛色彩與清涼滋味令人無法抗拒，輕鬆享受天然美味健康輕負擔。

除品嘗義式冰淇淋沁涼純粹滋味，亦可選擇喜愛口味組合為「冰淇淋咖啡Affogato」（220元），或加價升級為冰淇淋甜點。「Affogato」義大利文為「淹沒」或「窒息」之意，形容被香醇熱咖啡淹沒的冰淇淋，經典組合為義式香草冰淇淋澆淋濃縮咖啡，啜飲苦甜與冷熱之間的衝突美感與極致美味。