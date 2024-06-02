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手機符合「1、7、6、3」任1碼 王品牛排款待雙重海味
迎接6月畢業季，王品集團祭出系列好康。「王品牛排」6月3日至7月14日期間，不分平假日，手機號碼符合「1、7、6、3」任1碼，內用消費2客套餐，出示手機號碼畫面，即款待價值688元的「炙烤魷魚佐嫩煎干貝」1份。
「夏慕尼」於6月3日至7月31日平日，內用消費2客套餐，出示任何「藍色」物品，可享價值980元的「南法雙人海鮮盤」。「西堤牛排」從即日起到7月底，不分平假日，來店消費3客經典套餐，一起喊出「YA」並比「YA」手勢，就贈限量品牌「熱血野餐墊」。
「王品牛排」的「炙烤魷魚佐嫩煎干貝」，嚴選鮮嫩魷魚炙烤出甘甜，並保有彈性口感，搭配外層金黃的2顆飽滿干貝，同時品嚐雙重海味。「夏慕尼」的「南法雙人海鮮盤」，包含鮮甜的現煎北海道干貝、藍鑽蝦、龍虎石斑與海王螺，佐以主廚特調檸檬奶油醬汁，兩人共享滋味更美好。「西堤牛排」的「熱血野餐墊」，採用西堤經典品牌視覺設計，作為友情最佳紀念，數量有限，送完為止。以上活動詳情以品牌官網說明為準。
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