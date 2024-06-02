手機符合「1、7、6、3」任1碼 王品牛排款待雙重海味

迎接6月畢業季，王品集團祭出系列好康。「王品牛排」6月3日至7月14日期間，不分平假日，手機號碼符合「1、7、6、3」任1碼，內用消費2客套餐，出示手機號碼畫面，即款待價值688元的「炙烤魷魚佐嫩煎干貝」1份。

「夏慕尼」於6月3日至7月31日平日，內用消費2客套餐，出示任何「藍色」物品，可享價值980元的「南法雙人海鮮盤」。「西堤牛排」從即日起到7月底，不分平假日，來店消費3客經典套餐，一起喊出「YA」並比「YA」手勢，就贈限量品牌「熱血野餐墊」。