快訊

中市宮廟至嘉縣梅山玉虛宮進香 男乩身突倒地送醫不治

MLB／山本由伸好投第6勝到手 大谷百轟百盜追上鈴木一朗

女騎士立中柱方式引兩派人戰翻「不可能」 台北人笑了：機車族必備技能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Calvin Klein睽違6年迎新任創意總監 高調宣布重返紐約時裝周！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Veronica Leoni她擅長創造中性且帶有詩意的風格單品，在她個人品牌QUIRA中，還帶有幾分Phoebe Philo的影子。圖／Calvin Klein提供、摘自QUIRA官網
Veronica Leoni她擅長創造中性且帶有詩意的風格單品，在她個人品牌QUIRA中，還帶有幾分Phoebe Philo的影子。圖／Calvin Klein提供、摘自QUIRA官網

自2018年設計師Raf Simons閃辭美國時尚品牌Calvin Klein的創意總監後，約6年間都再無繼任者，高級時裝系列也因為考量收益後隨之停擺。然而正當眾人以為Calvin Klein只專注於休閒服飾經營之際，突然宣布由設計師Veronica Leoni接掌Collection系列創意總監，還將在今年9月重返紐約時裝周行程，推出全新服飾。

在近期品牌人事變動中，Veronica Leoni是少見的女性設計師，但她擅長創造中性且帶有詩意的風格單品，這與曾在極簡大師Jil Sander、Phoebe Philo時期的Celin以及低調奢華的The Row工作有關。甚至Veronica Leoni所推出的個人品牌QUIRA服飾設計裡，都有幾分Phoebe Philo的影子，可以說是現代極簡風的繼承者，這樣經歷正適合過去以相同風格著稱的Calvin Klein。品牌總裁Eva Serrano亦表示「從我們的第一次談話中，所以我便深刻的感受到Veronica Leoni一生的工作都是為了這一刻」。

Calvin Klein宣出Collection系列創意總監由Veronica Leoni出任，第一季設計將於9月的紐約時裝周登場。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein宣出Collection系列創意總監由Veronica Leoni出任，第一季設計將於9月的紐約時裝周登場。圖／Calvin Klein提供

雖然在Raf Simons閃辭品牌後，Calvin Klein仍憑藉著與Blackpink的Jennie、BTS的柾國（Jungkook）等Kpop明星合作，提升了銷售業績。但對於品牌未來發展，設計師系列仍有回歸的必要性，因此Veronica Leoni的加入讓過去喜愛Calvin Klein品牌的消費者，有望回頭支持。而且Veronica Leoni接掌創意總監的第一季設計，就將於9月的紐約時裝周登場，讓人期待品牌屆時會有何新風貌。

品牌 紐約 設計師

延伸閱讀

台灣品牌登上NewJeans新歌〈How Sweet〉造型！解析女孩們的3套街頭Boyish風服裝

Dior全新概念專賣店 新光三越Diamond Towers二館開幕

雄獅Ｘ欣講堂4大風格旅人帶路！融融歷險記前進金字塔

粉絲敲碗成功！安海瑟薇絕美Gap禮服 開賣時間曝光

相關新聞

手機符合「1、7、6、3」任1碼 王品牛排款待雙重海味

迎接6月畢業季，王品集團祭出系列好康。「王品牛排」6月3日至7月14日期間，不分平假日，手機號碼符合「1、7、6、3」任...

Calvin Klein睽違6年迎新任創意總監 高調宣布重返紐約時裝周！

自2018年設計師Raf Simons閃辭美國時尚品牌Calvin Klein的創意總監後，約6年間都再無繼任者，高級時裝系列也因為考量收益後隨之停擺。然而正當眾人以為Calvin Klein只專注於休閒服飾經營之際，突然宣布由設計師Veronica Leoni接掌Collection系列創意總監，還將在今年9月重返紐約時裝周行程，推出全新服飾。

人氣酒吧餐廳小後苑全新篇章Lit Lit 插旗SOGO大巨蛋

人氣威士忌酒吧餐廳小後苑（BACKYARD JR），繼信義店與大直店之後，日前於 SOGO大巨蛋一樓推出全新概念品牌「L...

Jacquemus翻玩Nike傳奇Air Mar 1跑鞋 未上市就注定要成為話題了！

在聯名JF1鞋熱賣數季之後，被稱為「Nike兒子」的設計師Simon Porte Jacquemus以及個人品牌Jacquemus再度合作，推出Air Max新鞋款，果然立刻就受到全球潮流與時尚迷的關注！

金世正搶先上身Longchamp秋冬新品 演繹都會時尚運動風！

盛夏還未到來，但流行腳步不等人，法國時尚品牌Longchamp就曝光了由韓國女星金世正演繹的秋冬形象大片。Longchamp透過攝影師兼導演Elaine Constantine以鏡頭捕捉城市女性朝氣而活潑的動態，並藉由金世正體現了品牌這季輕鬆舒適、活動自如的穿著感。

為你的皇后加冕！Chaumet推鑽戒定製服務

因為曾經為法國皇帝拿破崙及皇后約瑟芬打造加冕典禮上配戴的冠冕，並為約瑟芬創作日常配戴的珠寶，法國高級珠寶品牌Chaume...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。