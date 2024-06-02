人氣酒吧餐廳小後苑全新篇章Lit Lit 插旗SOGO大巨蛋

人氣威士忌酒吧餐廳小後苑（BACKYARD JR），繼信義店與大直店之後，日前於 SOGO大巨蛋一樓推出全新概念品牌「Lit Lit」，營業時間自上午10點至凌晨兩點，供應全天候早午餐與季節性輕酒精與無酒精特調，以Brunch Bar型態提供各式療癒系輕飲食。

有別於定義明確的美式或者澳式早午餐，「Lit Lit 」演繹全新型態的無國界Brunch Bar，不但囊括小後苑酒吧系列經典臺菜中最受歡迎的「炒泡麵」，以及令人食指大動的「炒麵麵包」，台灣人熟悉的清粥小菜、南洋風味咖哩飯以及越式春捲，也出現在Lit Lit菜單。

在飲料方面，所供應的義式咖啡出自Fika Fika Cafe，以來自4個不同產地調配、經中深烘焙的經典西雅圖配方豆為主打，帶來飽滿濃郁的好滋味。「Lit Lit 」調酒系列結合早午餐意象，並提供輕酒精與無酒精飲品，推出首季調酒主題「飲品早餐化」與「玩味發酵」，透過康普茶菌、乳酸菌與南美洲傳統發酵手法，為品飲過程帶來許多驚喜。

在空間設計方面，以大地色系的土色調作為主題，讓這個白色的有機空間以最輕柔的姿態，放置在大地風土之間；沿著空間長成懸浮狀態、特殊洞狀與曲面結構，讓白色的型體自由地組成洞穴形狀的劇場，令人眼睛為之一亮。

◎Lit Lit BY BACKYARD JR【大巨蛋店】

．營業時間：週一至週日，上午10:00～凌晨02:00 ．地址: 台北市信義區忠孝東路四段515號

「Lit Lit」提供無國界早午餐。圖／Lit Lit提供

人氣「炒麵麵包」在「Lit Lit」也吃得到。圖／Lit Lit提供

「Lit Lit」供應各式獨家調飲。圖／Lit Lit提供

「Lit Lit」以Brunch Bar型態提供各式療癒系輕飲食與飲品。圖／Lit Lit提供