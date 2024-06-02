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人氣酒吧餐廳小後苑全新篇章Lit Lit 插旗SOGO大巨蛋

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「Lit Lit」透過數位燈光調節搭配音樂轉換，為白天的輕空間與夜場做區分 。圖／Lit Lit提供
「Lit Lit」透過數位燈光調節搭配音樂轉換，為白天的輕空間與夜場做區分 。圖／Lit Lit提供

人氣威士忌酒吧餐廳小後苑（BACKYARD JR），繼信義店與大直店之後，日前於 SOGO大巨蛋一樓推出全新概念品牌「Lit Lit」，營業時間自上午10點至凌晨兩點，供應全天候早午餐與季節性輕酒精與無酒精特調，以Brunch Bar型態提供各式療癒系輕飲食。

有別於定義明確的美式或者澳式早午餐，「Lit Lit 」演繹全新型態的無國界Brunch Bar，不但囊括小後苑酒吧系列經典臺菜中最受歡迎的「炒泡麵」，以及令人食指大動的「炒麵麵包」，台灣人熟悉的清粥小菜、南洋風味咖哩飯以及越式春捲，也出現在Lit Lit菜單。

在飲料方面，所供應的義式咖啡出自Fika Fika Cafe，以來自4個不同產地調配、經中深烘焙的經典西雅圖配方豆為主打，帶來飽滿濃郁的好滋味。「Lit Lit 」調酒系列結合早午餐意象，並提供輕酒精與無酒精飲品，推出首季調酒主題「飲品早餐化」與「玩味發酵」，透過康普茶菌、乳酸菌與南美洲傳統發酵手法，為品飲過程帶來許多驚喜。

在空間設計方面，以大地色系的土色調作為主題，讓這個白色的有機空間以最輕柔的姿態，放置在大地風土之間；沿著空間長成懸浮狀態、特殊洞狀與曲面結構，讓白色的型體自由地組成洞穴形狀的劇場，令人眼睛為之一亮。

◎Lit Lit BY BACKYARD JR【大巨蛋店】

．營業時間：週一至週日，上午10:00～凌晨02:00

．地址: 台北市信義區忠孝東路四段515號

「Lit Lit」提供無國界早午餐。圖／Lit Lit提供
「Lit Lit」提供無國界早午餐。圖／Lit Lit提供
人氣「炒麵麵包」在「Lit Lit」也吃得到。圖／Lit Lit提供
人氣「炒麵麵包」在「Lit Lit」也吃得到。圖／Lit Lit提供
「Lit Lit」供應各式獨家調飲。圖／Lit Lit提供
「Lit Lit」供應各式獨家調飲。圖／Lit Lit提供
「Lit Lit」以Brunch Bar型態提供各式療癒系輕飲食與飲品。圖／Lit Lit提供
「Lit Lit」以Brunch Bar型態提供各式療癒系輕飲食與飲品。圖／Lit Lit提供
「Lit Lit」所供應的義式咖啡出自Fika Fika Cafe。圖／Lit Lit提供
「Lit Lit」所供應的義式咖啡出自Fika Fika Cafe。圖／Lit Lit提供

大巨蛋 調酒 酒精

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