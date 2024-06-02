Jacquemus翻玩Nike傳奇Air Mar 1跑鞋 未上市就注定要成為話題了！

在聯名JF1鞋熱賣數季之後，被稱為「Nike兒子」的設計師Simon Porte Jacquemus以及個人品牌Jacquemus再度合作，推出Air Max新鞋款，果然立刻就受到全球潮流與時尚迷的關注！

Jacquemus與Nike只要一出手，就注定要成為話題，設計師Simon Porte Jacquemus總能透過獨特法式美學為經典鞋款賦予全新面貌，無論是過去的「JF1」還是即將上市的「Jacquemus + Nike Air Max 1 86」都是如此。Jacquemus以傳奇的Air Max 1 '86原版鞋款為基礎，保留了招牌可見式氣墊中底，但鞋面與鞋身則是變得更為簡約，原先顯著的Swoosh Logo縮小變成金屬材質；白色款式為皮革搭配大小不同的孔洞設計、銀色與紅色款式則是使用透氣布料製成。銀色款Air Max 1 86鞋，拼接深藍色鞋底、白色與淺米色相襯，紅色則是同色調呈現，鞋帶頭延續了過往合作的設計，後鞋跟內裡更有菱格紋車縫線裝飾，細膩又不失個性。

Balenciaga的2025春季大秀上，曝光了與專業運動品牌Under Armour聯名系列服飾與配件，為此品牌創辦人暨總裁Kevin Plank也親臨上海，足見重視程度。圖／摘自instagram

另外，在Balenciaga的2025春季大秀上，還曝光了與專業運動品牌Under Armour聯名系列服飾與配件，為此品牌創辦人暨總裁Kevin Plank也親臨上海，足見重視程度。而且在大秀結束之後，首波聯名系列就已經能在官方網站上購得，包括連帽上衣、T恤、棉褲款和潮帽、襪子。造型以Oversized為主要輪廓，設計簡單僅裝飾了雙品牌Logo，最低價從4,700元起跳，話題性十足。

Jacquemus + Nike Air Max 1 86白色款式為皮革搭配大小不同的孔洞設計。圖／摘自Jacquemus facebook

Under Armour聯名Balenciaga系列長襪，4,700元。圖／摘自品牌官網

Under Armour聯名Balenciaga系列T恤，25,700元。圖／摘自品牌官網

Jacquemus + Nike Air Max 1 86鞋，定價180美元。圖／摘自Jacquemus facebook