快訊

搶親新光金是有備而來？ 中信金「起手式」暗藏玄機

教甄答案爆爭議、出題錯字不斷 考生：一題之差影響很大

MLB／大谷翔平生涯百盜達陣 亞洲第4人、日本第3人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金世正搶先上身Longchamp秋冬新品 演繹都會時尚運動風！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
品牌大使金世正演繹Longchamp秋冬系列形象大片。圖／Longchamp提供
品牌大使金世正演繹Longchamp秋冬系列形象大片。圖／Longchamp提供

盛夏還未到來，但流行腳步不等人，法國時尚品牌Longchamp就曝光了由韓國女星金世正演繹的秋冬形象大片。Longchamp透過攝影師兼導演Elaine Constantine以鏡頭捕捉城市女性朝氣而活潑的動態，並藉由金世正體現了品牌這季輕鬆舒適、活動自如的穿著感。

2024秋冬系列Longchamp以「Team Spirit」為主題來設計，讓法式優雅融入日常裝扮與運動服飾中，於是形象大片並從在更衣室和訓練室取景，讓消費者更有共鳴。同時，於是形象照中可見到金世正身穿青瓷色針織套裝和運動口袋背心，搭配Le Pliage Xtra圓筒斜背包，神態自若。或是換上彈性皮革材質T恤與繫帶長褲，化身為舞者自信舞動，手上的綠色手提包與奔馬造型項鍊相呼應，展現隨興時尚感，足以成為下一季的穿搭指南。除了服裝外，金世所配戴的包款更是本季不可錯過的焦點單品，其中Le Pliage Xtra包採用牛皮材質製成，圓筒狀外型設計更彰顯了運動風格的俐落感，雖小巧，但容量充裕。

品牌大使金世正演繹Longchamp秋冬系列形象大片。圖／Longchamp提供
品牌大使金世正演繹Longchamp秋冬系列形象大片。圖／Longchamp提供

Longchamp藝術總監Sophie Delafontaine也表示「我設計的其中一個信念就是透過提供優雅且實用的服裝，啟發女性的自信」。所以利用彈性皮革、再生聚酯纖維、風衣和針織品等為核心元素，自然融入當季的創作中。其中彈性皮革有著超越想像的機能性，因為它不僅防皺還可放入洗衣機中清洗，絕對能滿足日常需求。而從招牌Le Pliage®手提袋貨的啟發，Longchamp利用再生聚酯纖維製成可正反兩面換穿的外套上，能根據穿著者的心情改變配色。

和服外套它可搭配牛仔褲和T恤，也可繫上腰帶，塔夫綢材質低調的光澤給人留下深刻印象，能融入各種風格。圖／Longchamp提供
和服外套它可搭配牛仔褲和T恤，也可繫上腰帶，塔夫綢材質低調的光澤給人留下深刻印象，能融入各種風格。圖／Longchamp提供

彈性皮革有著超越想像的機能性，因為它不僅防皺還可放入洗衣機中清洗，絕對能滿足日常需求。圖／Longchamp提供
彈性皮革有著超越想像的機能性，因為它不僅防皺還可放入洗衣機中清洗，絕對能滿足日常需求。圖／Longchamp提供

從招牌Le Pliage®手提袋貨的啟發，Longchamp利用再生聚酯纖維製成可正反兩面換穿的外套上，能根據穿著者的心情改變配色。圖／Longchamp提供
從招牌Le Pliage®手提袋貨的啟發，Longchamp利用再生聚酯纖維製成可正反兩面換穿的外套上，能根據穿著者的心情改變配色。圖／Longchamp提供

Longchamp秋冬系列短身皮革上衣，52,200元。圖／Longchamp提供
Longchamp秋冬系列短身皮革上衣，52,200元。圖／Longchamp提供

Longchamp秋冬系列長版風衣，49,900元。圖／Longchamp提供
Longchamp秋冬系列長版風衣，49,900元。圖／Longchamp提供

Longchamp Le Pliage Xtra系列手提包，15,800元。圖／Longchamp提供
Longchamp Le Pliage Xtra系列手提包，15,800元。圖／Longchamp提供

Longchamp秋冬系列針織毛衣，17,600元。圖／Longchamp提供
Longchamp秋冬系列針織毛衣，17,600元。圖／Longchamp提供

Longchamp秋冬系列雙面外套，22,100元。圖／Longchamp提供
Longchamp秋冬系列雙面外套，22,100元。圖／Longchamp提供

運動

延伸閱讀

《淚之女王》雙金CP、《背著善宰跑》率善CP全上榜！上半年YT搜索量最高演員出爐

陸女穿連身裙騎單車下秒出事了 「衣捲輪胎上身裸露」全被後車錄下

薄紗洋裝裡面沒穿內衣！劉亦菲被發現「上身空空胸部輪廓全現形」透膚材質實在太害羞

預防阿茲海默症上身 神經科醫師自曝喜歡把這些食物當晚餐吃

相關新聞

金世正搶先上身Longchamp秋冬新品 演繹都會時尚運動風！

盛夏還未到來，但流行腳步不等人，法國時尚品牌Longchamp就曝光了由韓國女星金世正演繹的秋冬形象大片。Longchamp透過攝影師兼導演Elaine Constantine以鏡頭捕捉城市女性朝氣而活潑的動態，並藉由金世正體現了品牌這季輕鬆舒適、活動自如的穿著感。

為你的皇后加冕！Chaumet推鑽戒定製服務

因為曾經為法國皇帝拿破崙及皇后約瑟芬打造加冕典禮上配戴的冠冕，並為約瑟芬創作日常配戴的珠寶，法國高級珠寶品牌Chaume...

香奈兒早秋工坊系列形象 斜紋軟呢展現搖滾時代精神

香奈兒（Chanel）於2023年底時，於英國搖滾音樂與普普藝術之都曼徹斯特（Manchester）舉辦2023/24 ...

眾星雲集打對台！金曲獎最佳男歌手誰能稱雄？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「金曲最佳華語男歌手」話題的網路聲量表現，帶您了解五位入圍男歌手的聲量排行。

金曲歌后之爭！「她」呼聲最高 網看好睽違多年二封

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「金曲最佳華語女歌手」話題的網路聲量表現，帶您了解五位金曲歌后入圍者的聲量排行。

踏入迷宮花園！GUCCI 2024高級珠寶 巧秀文藝復興之美

美麗的花園總讓人神往，更是歐洲王室貴族家邸中品味的表徵。古馳（GUCCI）日前發表了2024高級珠寶，以Labirint...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。