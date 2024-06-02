金世正搶先上身Longchamp秋冬新品 演繹都會時尚運動風！

盛夏還未到來，但流行腳步不等人，法國時尚品牌Longchamp就曝光了由韓國女星金世正演繹的秋冬形象大片。Longchamp透過攝影師兼導演Elaine Constantine以鏡頭捕捉城市女性朝氣而活潑的動態，並藉由金世正體現了品牌這季輕鬆舒適、活動自如的穿著感。

2024秋冬系列Longchamp以「Team Spirit」為主題來設計，讓法式優雅融入日常裝扮與運動服飾中，於是形象大片並從在更衣室和訓練室取景，讓消費者更有共鳴。同時，於是形象照中可見到金世正身穿青瓷色針織套裝和運動口袋背心，搭配Le Pliage Xtra圓筒斜背包，神態自若。或是換上彈性皮革材質T恤與繫帶長褲，化身為舞者自信舞動，手上的綠色手提包與奔馬造型項鍊相呼應，展現隨興時尚感，足以成為下一季的穿搭指南。除了服裝外，金世所配戴的包款更是本季不可錯過的焦點單品，其中Le Pliage Xtra包採用牛皮材質製成，圓筒狀外型設計更彰顯了運動風格的俐落感，雖小巧，但容量充裕。

品牌大使金世正演繹Longchamp秋冬系列形象大片。圖／Longchamp提供

Longchamp藝術總監Sophie Delafontaine也表示「我設計的其中一個信念就是透過提供優雅且實用的服裝，啟發女性的自信」。所以利用彈性皮革、再生聚酯纖維、風衣和針織品等為核心元素，自然融入當季的創作中。其中彈性皮革有著超越想像的機能性，因為它不僅防皺還可放入洗衣機中清洗，絕對能滿足日常需求。而從招牌Le Pliage®手提袋貨的啟發，Longchamp利用再生聚酯纖維製成可正反兩面換穿的外套上，能根據穿著者的心情改變配色。

和服外套它可搭配牛仔褲和T恤，也可繫上腰帶，塔夫綢材質低調的光澤給人留下深刻印象，能融入各種風格。圖／Longchamp提供

彈性皮革有著超越想像的機能性，因為它不僅防皺還可放入洗衣機中清洗，絕對能滿足日常需求。圖／Longchamp提供

從招牌Le Pliage®手提袋貨的啟發，Longchamp利用再生聚酯纖維製成可正反兩面換穿的外套上，能根據穿著者的心情改變配色。圖／Longchamp提供

Longchamp秋冬系列短身皮革上衣，52,200元。圖／Longchamp提供

Longchamp秋冬系列長版風衣，49,900元。圖／Longchamp提供

Longchamp Le Pliage Xtra系列手提包，15,800元。圖／Longchamp提供

Longchamp秋冬系列針織毛衣，17,600元。圖／Longchamp提供