為你的皇后加冕！Chaumet推鑽戒定製服務

因為曾經為法國皇帝拿破崙及皇后約瑟芬打造加冕典禮上配戴的冠冕,並為約瑟芬創作日常配戴的珠寶,法國高級珠寶品牌Chaumet乘載了深厚的情感,有「情感珠寶」美譽。在幸福的六月到來之際,品牌推出Crown Your Love鑽戒訂製服務,以當代的方式重新演繹愛情,讓人想起十八世紀拿破崙打破只有男性才能在加冕典禮上配戴冠冕的傳統,為心愛的約瑟芬皇后加冕的動人故事。

Crown Your Love鑽戒訂製服務提供12種不同設計的戒指款式,包含優雅柔美的Joséphine系列、靈動活潑的Bee My Love系列、摩登線條的Liens系列,螺旋交織的Torsade系列與精緻簡約的Sérénade系列等,均可從中選擇心儀的設計,透過精巧的寓意表達新人獨一無二的愛情故事。接著挑選喜愛的鑽石切割以及等級,搭配組合出專屬自己的鑽戒。這些鑽戒可單獨配戴,亦可搭配同系列戒指,展現因愛情而結合的無限可能性。