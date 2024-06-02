快訊

大轉彎！ 國小教甄自然科爭議題惹議 教育局漏夜開會改送分

MLB／「法官」賈吉第21轟來了 近10戰8轟穩居全壘打王

年過60如何延緩記憶衰退 新研究：吃綜合維他命有幫助

香奈兒早秋工坊系列形象 斜紋軟呢展現搖滾時代精神

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列自6月5日起於精品店正式推出。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列自6月5日起於精品店正式推出。圖／香奈兒提供

香奈兒（Chanel）於2023年底時，於英國搖滾音樂與普普藝術之都曼徹斯特（Manchester）舉辦2023/24 Métiers d’art工坊系列大秀。隨著此系列即將於6月5日起於全球精品店正式推出，香奈兒發布由Mikael Jansson掌鏡拍攝的2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告，以充滿活力的流行音樂形式詮釋斜紋軟呢，呼應曼徹斯特大秀精神。同時曝光的還有由多次入圍奧斯卡最佳導演的蘇非亞柯波拉（Sofia Coppola）與其兄Roman Coppola共同執導拍攝的形象廣告影片。事實上，兩人也在秀前為該系列大秀拍攝了前導影片。

形象廣告以黑白和彩色照片組成，邀請模特兒Lulu Tenney、Loli-Bahia和Alaato Jazyper演繹，在充滿音樂能量的1960年代，綻放帶有一絲淘氣不羈的優雅氣息，展現出新時代女性的開朗氣質。香奈兒的風格魅力宛如一幅活靈活現的世界名畫，黑白雙色襯托出套裝、大衣和外套的輪廓，搭配Maison Michel帽子工坊設計的斜紋軟呢帽子以及Lemarie山茶花羽飾工坊的山茶花。

色彩搭配亦體現了2023/24 Métiers d’art工坊系列中斜紋軟呢的無窮潛力：其中包含飾有辮飾和鉤花的蘋果綠外套，出自Paloma精緻面料工坊之手，搭配香奈兒的11.12經典包款，乃至於拼接絲質袖口的紫色外套，以及搭配同色系包款的橘色大衣，斜紋軟呢套裝展現出不斷創新演繹的風貌，可以說是永恆的香奈兒符碼。

香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告彰顯了藝術總監維吉妮維婭與Métiers d'art工坊之間的持續創意對話與交流。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告彰顯了藝術總監維吉妮維婭與Métiers d'art工坊之間的持續創意對話與交流。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列自6月5日起於精品店正式推出。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列自6月5日起於精品店正式推出。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告由Mikael Jansson掌鏡。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告由Mikael Jansson掌鏡。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告由Mikael Jansson掌鏡。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告由Mikael Jansson掌鏡。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告由Mikael Jansson掌鏡。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告由Mikael Jansson掌鏡。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列自6月5日起於精品店正式推出。
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列自6月5日起於精品店正式推出。
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列自6月5日起於精品店正式推出。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列自6月5日起於精品店正式推出。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告彰顯了藝術總監維吉妮維婭與Métiers d'art工坊之間的持續創意對話與交流。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告彰顯了藝術總監維吉妮維婭與Métiers d'art工坊之間的持續創意對話與交流。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告彰顯了藝術總監維吉妮維婭與Métiers d'art工坊之間的持續創意對話與交流。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告彰顯了藝術總監維吉妮維婭與Métiers d'art工坊之間的持續創意對話與交流。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告彰顯了藝術總監維吉妮維婭與Métiers d'art工坊之間的持續創意對話與交流。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告彰顯了藝術總監維吉妮維婭與Métiers d'art工坊之間的持續創意對話與交流。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告由Mikael Jansson掌鏡。圖／香奈兒提供
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告由Mikael Jansson掌鏡。圖／香奈兒提供

廣告 音樂 香奈兒

延伸閱讀

打造醫美級煥膚！香奈兒推出逆齡高效煥膚面膜找回活力

神秘藍色展現帥氣 甜茶為香奈兒拍新影片曝光帥到炸

奢華飄散的香氛保養！香奈兒精品香水身體精油4款香味

香奈兒為什麼迷人？「解構風格魅力之旅」今起台北展出

相關新聞

為你的皇后加冕！Chaumet推鑽戒定製服務

因為曾經為法國皇帝拿破崙及皇后約瑟芬打造加冕典禮上配戴的冠冕，並為約瑟芬創作日常配戴的珠寶，法國高級珠寶品牌Chaume...

香奈兒早秋工坊系列形象 斜紋軟呢展現搖滾時代精神

香奈兒（Chanel）於2023年底時，於英國搖滾音樂與普普藝術之都曼徹斯特（Manchester）舉辦2023/24 ...

眾星雲集打對台！金曲獎最佳男歌手誰能稱雄？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「金曲最佳華語男歌手」話題的網路聲量表現，帶您了解五位入圍男歌手的聲量排行。

金曲歌后之爭！「她」呼聲最高 網看好睽違多年二封

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「金曲最佳華語女歌手」話題的網路聲量表現，帶您了解五位金曲歌后入圍者的聲量排行。

踏入迷宮花園！GUCCI 2024高級珠寶 巧秀文藝復興之美

美麗的花園總讓人神往，更是歐洲王室貴族家邸中品味的表徵。古馳（GUCCI）日前發表了2024高級珠寶，以Labirint...

日常的永續奢華 Prada Eternal Gold永續珠寶首現台灣

永續和奢華不必是價值觀的兩極，一如時裝和高級珠寶也不必是兩種設計領域。義大利時尚品牌Prada兩年前發表了Eternal...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。