踏入迷宮花園 GUCCI 2024高級珠寶 巧秀文藝復興之美

美麗的花園總讓人神往，更是歐洲王室貴族家邸中品味的表徵。古馳（GUCCI）日前發表了2024高級珠寶，以Labirinti義大利文「迷宮」為名，內蘊對稱與秩序之美、幾何、盛放的大自然等多個子題，合計140款高級珠寶宛如手造的寶石迷宮，見證了奇蹟與怦然心動的閃耀一瞬。

早在西元前60年已誕生的義大利花園，歷經2000年後從城市生活的避難所逐漸進化為人們心靈的寄託。迷宮花園內的蜻蜓蝴蝶、花蕊花苞，遂成為GUCCI的創作靈感，最具代表性的首推一款鑲嵌鑽石的白金手鐲，選用5.93克拉的祖母綠為主石、復以五顆彩鑽點綴，呼應古馳品牌首字母的G字樣；看似不對稱、但頗具結構與秩序感的一款項鍊則選用了重達28.07克拉的尖晶石，另鑲嵌以紅碧璽圓珠、梨形沙弗萊石，展現出義式珠寶特有的排比和聚集性。