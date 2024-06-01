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日常的永續奢華 Prada Eternal Gold永續珠寶首現台灣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Prada於2022年首度推出Eternal Gold高級珠寶，並於近日首度抵台，帶來MTO預約制鑑賞會。圖／Prada提供
Prada於2022年首度推出Eternal Gold高級珠寶，並於近日首度抵台，帶來MTO預約制鑑賞會。圖／Prada提供

永續和奢華不必是價值觀的兩極，一如時裝和高級珠寶也不必是兩種設計領域。義大利時尚品牌Prada兩年前發表了Eternal Gold高級珠寶，近日首度以預約制巡迴展的形式抵台，不僅再度傳遞品牌近年主張的永續概念，更帶來Heart、Snake與Triangle三大主題的MTO（Made to Order）訂製珠寶。

Prada近年從材料使用上高度提倡永續概念，像是品牌從2019年首次推出Re-Nylon系列，將海洋廢棄物、紡織纖維廢料，回收、淨化後打造出再生尼龍紗線ECONYL®，以2024年的Re-Nylon系列，皆為100%回收尼龍再製、不再生產全新物料。2022年首度問世的Eternal Gold則進一步使用回收黃金：從3C手機中提取的回收黃金，以及實驗室人造培育鑽石，都強調不再使用全新珍貴材料，但同樣帶來珍貴、時尚的奢華單品；其中Prada並運用特殊的「Prada Cut」切工，具有51個切面的三角形鑽石，同時即便是人造鑽石依然擁有GIA證書，強調在火光、閃光、亮度上與天然鑽石的同等品質，珠寶並附QR Code，一但掃描便可知曉珠寶的前世今生，展現永續中重要的「可溯源」特點。

Eternal Gold並分三大系列設計，其中Heart系列有別於一般常見的愛心，Prada特別將愛心形狀的下半部賦予切（斜）面，展現3D輪廓的變奏；Snake系列則以靈蛇為主軸，並將歐洲文化中關於醫療、健康、重生的意念注入，Triangle三角形則早早就是Prada的經典幾何元素，尤其一條高級珠寶項鍊便採用了三角形鏈結，但內側為圓潤線條、外側才為三角，同時保有配戴的舒適性，以及一如Prada服裝的前衛感、有稜有角。

值得一提的是，Prada是引領時尚產業的錢為品牌，因此在設計珠寶時也有別於法式珠寶的繁複，但更有一如服裝的簡約、實穿性，因此品牌定位在可供日常配戴的dailywear高級珠寶；同時強調部分珠寶如項鍊可轉化為腰帶，胸針可蛻變為領針的轉換式思維。全系列皆為預訂、客訂商品，可自由選擇寶石、鑲嵌部位、項鍊長度、鑽石的鑲嵌數量。客訂單價從六位數起跳、並可上看八位數達千萬之譜，等待期則約四個月左右，並全數為手工訂製。鑑賞會已由即日起開展、直至下周二為止，可洽全台Prada專賣店、預約鑑賞。

Prada Eternal Gold 18K黃金與培育鑽石蛇形手環，三圈式的蛇形手環在表面有著摩登線條，但內側經過相當洗練的打磨修飾，帶來前衛造型與舒適的配戴體驗。圖／Prada提供
Prada Eternal Gold 18K黃金與培育鑽石蛇形手環，三圈式的蛇形手環在表面有著摩登線條，但內側經過相當洗練的打磨修飾，帶來前衛造型與舒適的配戴體驗。圖／Prada提供
Prada Eternal Gold 18K白金與培育鑽石蛇形戒指，價格店洽。圖／Prada提供
Prada Eternal Gold 18K白金與培育鑽石蛇形戒指，價格店洽。圖／Prada提供
Prada Eternal Gold 18K黃金吊墜項鍊，價格店洽。圖／Prada提供
Prada Eternal Gold 18K黃金吊墜項鍊，價格店洽。圖／Prada提供
Prada 2024年的Re-Nylon系列情境視覺，便將包款合成上地景，引人感知原生與自然之美，更有環保、永續的迫切性。圖／Prada提供（合成圖）
Prada 2024年的Re-Nylon系列情境視覺，便將包款合成上地景，引人感知原生與自然之美，更有環保、永續的迫切性。圖／Prada提供（合成圖）
Prada Eternal Gold 18K黃金與培育鑽石鏈式項鍊，內側圓潤、外側三角的複合式幾何形態，為Prada珠寶賦予了時尚意味的前衛感。圖／Prada提供
Prada Eternal Gold 18K黃金與培育鑽石鏈式項鍊，內側圓潤、外側三角的複合式幾何形態，為Prada珠寶賦予了時尚意味的前衛感。圖／Prada提供
Prada Eternal Gold 18K白金與培育鑽石戒指，特殊的等邊三角形，正是Prada、也是Prada高級珠寶的經典特色。圖／Prada提供
Prada Eternal Gold 18K白金與培育鑽石戒指，特殊的等邊三角形，正是Prada、也是Prada高級珠寶的經典特色。圖／Prada提供
無分性別、是Prada Eternal Gold高級珠寶強調的概念，因此不同珠寶常有多重配戴形式，也迎合近年高級珠寶領域時興的轉換式概念。圖／Prada提供
無分性別、是Prada Eternal Gold高級珠寶強調的概念，因此不同珠寶常有多重配戴形式，也迎合近年高級珠寶領域時興的轉換式概念。圖／Prada提供
Emma Watson日前變為Prada拍攝了2024 Re-Nylon形象廣告。圖／翻攝自 IG @ Prada
Emma Watson日前變為Prada拍攝了2024 Re-Nylon形象廣告。圖／翻攝自 IG @ Prada

品牌 永續 珠寶 鑽石

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