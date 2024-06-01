黑貓KURO現身信義區！宜得利打造凍感樂園還送霜淇淋

氣溫逐漸攀升，且帶來悶熱感，晚上睡覺更不舒服！日本宜得利家居為讓更多人認識N COOL涼感系列，即日起至6月10日，邀來人氣黑貓KURO，在微風松高打造「N COOL凍感樂園」，展示巨型冰塊樂園，現場只要拍照打卡上傳社群，可獲得全家霜淇淋兌換券，下載APP加入會員更可獲得限量折價券。

宜得利的N COOL涼感系列，有著獨家吸放濕棉布料的特殊機能，能吸收身體溫度，帶來冰涼感，推出一系列的寢具、嬰幼兒與寵物用品，讓夏天在家，也能感受涼感。且除了有夏季新品外，還有超過360項產品降價優惠。

特別打造的大型冰塊屋N COOL凍感樂園，外觀就有可愛的黑貓KURO趴在冰塊上，看起來就是超可愛，冰塊屋內部還有體驗區，有著N COOL KIDS以及全新的N COOL動物抱枕，可以實際體驗涼感。