黑貓KURO現身信義區！宜得利打造凍感樂園還送霜淇淋
氣溫逐漸攀升，且帶來悶熱感，晚上睡覺更不舒服！日本宜得利家居為讓更多人認識N COOL涼感系列，即日起至6月10日，邀來人氣黑貓KURO，在微風松高打造「N COOL凍感樂園」，展示巨型冰塊樂園，現場只要拍照打卡上傳社群，可獲得全家霜淇淋兌換券，下載APP加入會員更可獲得限量折價券。
宜得利的N COOL涼感系列，有著獨家吸放濕棉布料的特殊機能，能吸收身體溫度，帶來冰涼感，推出一系列的寢具、嬰幼兒與寵物用品，讓夏天在家，也能感受涼感。且除了有夏季新品外，還有超過360項產品降價優惠。
特別打造的大型冰塊屋N COOL凍感樂園，外觀就有可愛的黑貓KURO趴在冰塊上，看起來就是超可愛，冰塊屋內部還有體驗區，有著N COOL KIDS以及全新的N COOL動物抱枕，可以實際體驗涼感。
N COOL凍感樂園即日起至6月10日在台北微風松高，7月5日至14日在新竹巨城，現場消費滿額可參加敲冰磚遊戲，有機會把N COOL系列商品帶走，也有機會抽中萬元旅遊兌換券，假日還有黑貓KURO見面會。
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