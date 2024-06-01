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詹記麻辣火鍋「免排隊再折千元」！ FunNow攻略出爐

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
預訂平台FunNow祭出詹記的超划算吃法：每月1日中午12點準時進站訂位，除了獨家送黃金魚蛋，綁定Visa無限卡結帳再享75折，最高可折千元。圖/詹記提供
預訂平台FunNow祭出詹記的超划算吃法：每月1日中午12點準時進站訂位，除了獨家送黃金魚蛋，綁定Visa無限卡結帳再享75折，最高可折千元。圖/詹記提供

「詹記麻辣火鍋」今年5月迎來品牌第三間大店「西門大世界」，招牌的台式復古風格吸引食客爭相朝聖。預訂平台FunNow祭出超划算吃法：每月1日中午12點準時進站訂位，除了獨家送黃金魚蛋，綁定Visa無限卡結帳再享75折，最高可折千元。

發跡新莊的詹記麻辣火鍋，以招牌的滑嫩的鴨血、入味多汁的豆腐及溫潤順口的湯頭打出知名度，自二代接班後，品牌風格漸趨鮮明，以經典的「摩登台風」為主軸，在敦南店、新莊總店鞏固一群忠誠食客。如今，落腳西門町的第三間分店「西門大世界」登場，以1990年代西門町青少年生活場景為靈感設計，走進西門大世界，宛如走進34年前的台北市。

為解決詹記一位難求的痛點，FunNow除了推出預訂獨家贈黃金魚蛋外，還聯手Visa無限卡、結帳打75折，最高折1000元。此外，另有Visa御璽卡85折（上限600元）、Visa全卡優惠85折（上限200元）等優惠。

火鍋 西門町 黃金

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