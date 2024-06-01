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重磅聯名！日本人氣生吐司嵜本Ｘ可愛始祖OSAMU GOODS

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
SAKImoto慶祝4周年，首度重磅聯名日本可愛始祖「OSAMU GOODS」。圖/SAKImoto Bakery提供
SAKImoto慶祝4周年，首度重磅聯名日本可愛始祖「OSAMU GOODS」。圖/SAKImoto Bakery提供

日本人氣生吐司「嵜本SAKImoto Bakery」來台邁入4周年，首度重磅聯名，攜手日本國寶級 「可愛い」始祖—原田治(HARADA OSAMU)，將於6月3日推出全新風味「OSAMU GOODS」系列。

新商品不僅在限定的蜜桃生吐司上能看到可愛的Cat、Dog烙印，單片吐司包裝也印上經典人氣角色Jack、Jill與Betty，吐司盒與外帶杯還能找到超多「OSAMU GOODS」經典角色。此外，另特別推出限定的「OSAMU GOODS」聯名調酒、啤酒與氣泡酒，同時，SAKImoto門市也換上「OSAMU GOODS」超可愛的情境布置，完全以原田治筆下的經典角色貫穿SAKImoto 三家門市，帶來充滿日本風、可愛又復古的夏天。

即使不懂日語，相信許多人對於「可愛い」(Kawaii)這個詞也非常熟悉。而OSAMU GOODS的作者原田治，就被譽為日本的「可愛始祖」。出生於1946年二戰後東京的原田治，在成長過程中深受美式文化影響，造就其鮮豔濃厚的美式復古風格，他所創作的眾多角色形象，正是當年日本「可愛文化」的重要奠基者之一，在1976年到1990年代的日本有著超高人氣。

新品中的「OSAMU GOODS限定口味吐司組」，主廚特製湯種麵團，加進以法國進口蘭姆酒浸泡的水蜜桃乾，使整顆生吐司都充滿水蜜桃的香氣，有嚼勁又Q彈的生吐司搭上甜蜜的水蜜桃乾，滋味夢幻。

「OSAMU GOODS 28mm 極生生吐司」則經18小時長時間低溫發酵，讓麵團釋放天然甘甜味，加上嚴選的奶油與蜂蜜，飽滿的香醇風味。而「OSAMU GOODS 28mm 極美生吐司」以精心挑選的北美小麥、無蛋奶的配方，加上採用保持麵包濕潤度的湯種制法，帶來Q彈口感。

此外，另有水果風味的「OSAMU GOODS 柯夢波丹調酒」、「OSAMU GOODS 貴妃荔枝啤酒」，以及「OSAMU GOODS 莓果蜂蜜氣泡酒」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吐司 日本 水蜜桃

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