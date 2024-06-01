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個人化AI功能太貼心 LG OLED evo M4「真無線」超美型

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG Soundbar S95TR為全球首創的9.1.5聲道環繞立體音場，擁有三重空間環繞音效與五重向上天空聲道。圖／LG提供
LG Soundbar S95TR為全球首創的9.1.5聲道環繞立體音場，擁有三重空間環繞音效與五重向上天空聲道。圖／LG提供

電視導入AI技術已經多年，在今年新一波AI浪潮下，更擁有全新進化。LG亮相年度OLED全系列新品，其中M4與G4系列均搭載α11 AI 4K影音處理晶片，AI效能與影像運算能力都有大幅提升，並透過AI影像Pro功能，依據觀賞的內容自動進行智慧調校，帶來全新的視聽體驗。慶祝全系列新品上市，即日起購買LG任一智慧顯示器，就享有3個月Apple Music免費試用體驗。

主打的LG OLED evo M4真無線系列，首創4K 144Hz高品質影音無線傳輸技術，透過「影音傳輸盒」，無需直接連接顯示器即可將內容傳到電視上，不需受限電視櫃擺放位置，也解決線材視覺干擾的問題，搭配零間隙壁掛設計，讓居家室內整體設計風格完美呈現。M4真無線系列還能透過WOWCAST無線連接LG Soundbar，享受LG同步音場，使顯示器作為中央聲道與Soundbar同時發聲，帶來沉浸式環繞音效。

今年AI應用不只針對效能升級，透過AI影像設定精靈，更可以針對使用者觀影的喜好進行個人化設定，並持續學習，更貼近每一位使用者需求。另外，獨家webOS系統與智慧滑鼠遙控器的整合在今年也有大幅改版，全新的webOS 24一改過去標籤式的首頁設計，變成較為接近行動裝置的icon、群組分類頁面，並會依據使用者的觀看習慣與行為模式，透過AI個人化推薦調整顯示在首頁的觀影內容推薦和功能設定。webOS 24支援今年所有系列新品，並保證消費者長達5年的系統升級。

除了智慧顯示器外，LG也推出全球首創9.1.5聲道的立體環繞音場Soundbar S95TR，結合三重空間環繞音效及五重向上天空聲道，透過全新的AI空間音效定位Pro，還能透過與手機連線快速分析環境並調整各聲道設定，帶來「聲」臨其境的震撼體驗。

LG全新的webOS 24支援今年所有系列新品，並保證消費者長達5年的系統升級，提供最新的軟體功能與資安保障。圖／LG提供
LG全新的webOS 24支援今年所有系列新品，並保證消費者長達5年的系統升級，提供最新的軟體功能與資安保障。圖／LG提供
LG強勢推出新品LG OLED evo M4真無線系列，首創4K 144Hz高品質影音無線傳輸技術，透過真無線4K影音傳輸盒，解放線材束縛。圖／LG提供
LG強勢推出新品LG OLED evo M4真無線系列，首創4K 144Hz高品質影音無線傳輸技術，透過真無線4K影音傳輸盒，解放線材束縛。圖／LG提供
LG OLED evo G4系列搭載LG專為OLED設計的α11 AI 4K 影音處理晶片，強大的AI運算能力帶來令人讚嘆的視聽體驗。圖／LG提供
LG OLED evo G4系列搭載LG專為OLED設計的α11 AI 4K 影音處理晶片，強大的AI運算能力帶來令人讚嘆的視聽體驗。圖／LG提供
LG OLED evo M4真無線系列透過WOWCAST無線連接LG Soundbar，帶來沉浸式環繞音效。圖／LG提供
LG OLED evo M4真無線系列透過WOWCAST無線連接LG Soundbar，帶來沉浸式環繞音效。圖／LG提供
LG獨家webOS系統與智慧滑鼠遙控器的整合，利用AI影像設定精靈持續學習，更貼近每一位使用者的需求。圖／LG提供
LG獨家webOS系統與智慧滑鼠遙控器的整合，利用AI影像設定精靈持續學習，更貼近每一位使用者的需求。圖／LG提供

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