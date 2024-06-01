個人化AI功能太貼心 LG OLED evo M4「真無線」超美型

電視導入AI技術已經多年，在今年新一波AI浪潮下，更擁有全新進化。LG亮相年度OLED全系列新品，其中M4與G4系列均搭載α11 AI 4K影音處理晶片，AI效能與影像運算能力都有大幅提升，並透過AI影像Pro功能，依據觀賞的內容自動進行智慧調校，帶來全新的視聽體驗。慶祝全系列新品上市，即日起購買LG任一智慧顯示器，就享有3個月Apple Music免費試用體驗。

主打的LG OLED evo M4真無線系列，首創4K 144Hz高品質影音無線傳輸技術，透過「影音傳輸盒」，無需直接連接顯示器即可將內容傳到電視上，不需受限電視櫃擺放位置，也解決線材視覺干擾的問題，搭配零間隙壁掛設計，讓居家室內整體設計風格完美呈現。M4真無線系列還能透過WOWCAST無線連接LG Soundbar，享受LG同步音場，使顯示器作為中央聲道與Soundbar同時發聲，帶來沉浸式環繞音效。

今年AI應用不只針對效能升級，透過AI影像設定精靈，更可以針對使用者觀影的喜好進行個人化設定，並持續學習，更貼近每一位使用者需求。另外，獨家webOS系統與智慧滑鼠遙控器的整合在今年也有大幅改版，全新的webOS 24一改過去標籤式的首頁設計，變成較為接近行動裝置的icon、群組分類頁面，並會依據使用者的觀看習慣與行為模式，透過AI個人化推薦調整顯示在首頁的觀影內容推薦和功能設定。webOS 24支援今年所有系列新品，並保證消費者長達5年的系統升級。