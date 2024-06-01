「祥龍十八粽」豪氣登場！盤點今年端午的頂級奢華粽

現代人吃得少、更要吃得好，「奢華粽」因而成為今年端午主流之一。各家除了龍蝦、鮑魚、花膠等頂級食材入粽，還有搭配東方愛馬仕「SHANG XIA上下」茶器禮盒，甚至化名為「祥龍十八粽」豪氣登場。

●台北晶華 Ｘ SHANG XIA上下

台北晶華酒店今年攜手東方愛馬仕「SHANG XIA上下」時尚家居精品品牌，推出頂級聯名粽禮，以龍為主題的三層茶器禮盒，一層放置晶華軒港點主廚吳滿權製作的「龍蝦鮑魚裹蒸粽」、一層是景德鎮1300°高溫打造的羅漢杯和瓷碟、另一層則放置精選台灣茗茶，每套16,800元。

而延續去年人氣，持續熱賣的還有「晶華軒鮑魚花膠珍饈粽禮盒」、「冠軍粽香禮盒」、「冠軍鮑粽禮盒」，以及由主廚私房菜概念打造的「晶華烏參燒肉粽禮盒」。

其中，帶來視覺和味覺震撼的「龍蝦鮑魚米糕御膳禮盒」、重達1.5公斤，最吸睛的是豪邁鋪上一整隻蒜蓉清蒸澳洲龍蝦，以及由雞骨上湯蠔油調味慢滷而成的醬香南非鮑魚，旁邊擺滿口感綿密細緻的栗子、鮑汁燜煮入味的台灣花菇切成丁狀拌入油飯中以增添豐富口感、搭配鹹香開胃的廣式肝腸、臘腸，最後撒上酥炸黃金瑤柱絲，以及青蔬增添綠意，用料澎派、份量十足，每組5,680元。

●台北文華東方「雅閣」星級粽 限量500組

台北文華東方酒店推出「雅閣星級端午粽禮」，限量500組。由米其林一星中餐廳「雅閣」廚藝團隊製作，內有「和牛羊肚菌糙米粽」、「鮑魚花膠裹蒸粽」各一顆，以及「雅閣」經典招牌X.O.醬，每組售價2,980元。

紮實飽滿的「和牛羊肚菌糙米粽」，選用養生的紅糯米和糙米為基底，並以口感軟嫩的日本和牛頰、羊肚菌與瑤柱為內餡主角，最後將整顆粽子放入清雞湯燜煮兩小時，讓糙米與糯米完整吸收雞湯濃郁精華，層次豐富的口感，滋味鮮美。料豐味美的「鮑魚花膠裹蒸粽」則遵循傳統廣式裹蒸粽做法，嚴選澳洲六頭鮮鮑、花膠、日本北海道干貝、雅閣經典秘製烤鴨、老虎蝦乾、五花腩肉等澎湃頂級食材製成。

●台北萬豪和牛入粽 重達1公斤超霸氣「鮑魚八寶福袋粽」

台北萬豪酒店即日起至6月10日推出多款獲獎人氣粽禮。歷年熱銷「萬豪經典粽禮」五入裝含豪華牛肝蕈鮑魚粽、紅麴葛瑪蘭東坡肉粽、羊肚蕈紅藜麥養生粽、油封櫻桃鴨粽及百合紫米粽。多次榮獲評比冠軍的「冠軍犇牛粽」以富含花椒香氣的和牛入粽，口味獨特，每顆999元。評比稱霸全台飯店勇奪冠軍、重達1公斤的霸氣款「鮑魚八寶福袋粽」每顆2,299元。

「萬豪經典粽禮」還包含今年全新推出的「油封櫻桃鴨粽」，宜蘭頂級櫻桃鴨以陳年紹興、桂皮、沙薑等香料醃製，並採西式油封蒸烤三小時，保留鮮嫩彈牙口感。香醇鴨油精華拌入糯米，再加入栗子、鹹蛋黃，風味絕佳。

●台北美福推豪氣蓋世的「祥龍十八粽」

台北美福大飯店推出的「祥龍群英粽」禮盒，首推豪氣蓋世的「祥龍十八粽」，由行政主廚王志孚彙集海婆參、香港大蝦乾、鮑魚等十八種海陸食材製成，預訂搭贈自製「金鏞醬」，限量推出每組6,888元。

這是喜愛武俠小說的香港行政主廚王志孚，以故事中絕頂武功「降龍十八掌」為發想，選用鮮味馥足的香港大蝦乾，以黑毛豬五花滷製的東坡肉，還有以八角、花椒、桂皮等辛香料分別滷製的海婆參、海味鮑魚，以及菌界珍寶羊肚菌、口感厚實的猴頭菇與香氣濃郁的花菇。風味糯米飯需先以滷汁拌炒，再搭配干貝、鳳眼果、栗子、魷魚、芋頭丁、綠豆仁及蓮子與鹹蛋黃等鋪底，最後以麻竹葉及荷葉包裹蒸煮約40分鐘。海陸食材鮮味交織，重約1600克、適合多人共享品嘗。

●台南晶英 加贈神明加持好運吊牌

台南晶英「包中好運福袋」強勢登場，全新日式手腕粽型提袋是由在地名店「廣富號帆布行」匠心縫製，附上新銳文創藝術家「不知道同學」創作的Q版關聖帝君、文昌帝君與福德正神神祇吊飾，每款都經過國定一級古蹟「臺灣祀典武廟」過火加持，祝福寓意更加堅定。

福袋內含三款由中點主廚吳睿桓悉心監製的美味香粽，其中的「鮑魚帝王干貝粽」，嚴選進口海中極品鮑魚，搭配干貝絲、豬五花肉、香菇、蓮子等食材，以紅蔥頭與五香調味入鍋快炒，再以粽葉裹覆文火快蒸，每口咬下都能品嘗到豐富的海陸內餡。還有另一款茹素者可食用的「飄香麻油菇王粽」。

●新竹喜來登 頂級海鮮澎派入餡