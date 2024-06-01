買車搶好康 TOYOTA6月1日起指定車款送價值超過15萬元

今年為止最強購車優惠，6月成為買車最佳時機，TOYOTA搶市率先推出入主指定車款就送65吋JVC及４大好禮一起送，總價值超過15萬，「TOYOTA視紀獻禮」優惠活動即日起至6月底止送完為止。

和泰集團表示，慶祝TOYOTA在台累積銷售突破350萬台，台灣總代理和泰汽車為感謝廣大消費者的支持，於6月推出「TOYOTA視紀獻禮」優惠活動，入主RAV4、COROLLA CROSS、YARiS CROSS、SIENTA、ALTIS、VIOS及TOWN ACE 貨卡等指定車款，享超大65吋JVC、最高100萬高額0利率、3萬舊車收購圓夢金及5年14萬公里延長保固，總價值超過15萬元。

超大65吋JVC (65吋UltraHD4K/HDR智慧連網液晶顯示器，型號：65T2，原價新台幣29,999元)擁有廣視角高透全面屏，解放邊框限制，提供沉浸式觀影體驗。不僅支援Android App影音內容投放，更搭載Apple最新的Airplay 2功能，讓全家大小都能輕鬆利用智慧連網投放精彩內容，再搭配上全新世代AI智能遙控器，讓您在家追劇更輕鬆享受。

汽車達人分析，TOYOTA這次除了JVC之外，本次還提供RAV4等指定車款最高100萬元高額0利率分期優惠，讓顧客資金運用更加彈性，購車更輕鬆，如果舊車交由TOYOTA認證中古車收購，最高可享3萬元舊車收購圓夢金，準時回廠定保再送5年14萬公里延長保固，有購車需求的消費者可以把握優惠推出最多的購車時機