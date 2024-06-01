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關於氣墊鞋NIKE説了算！創新體驗活動登陸上海 引領運動未來

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
NIKE選在上海以「NIKE ON AIR」為名舉辦了沉浸式體驗，讓參與者直接感受到AIR氣墊科技的過去、現在以及未來發展。圖／NIKE提供
NIKE選在上海以「NIKE ON AIR」為名舉辦了沉浸式體驗，讓參與者直接感受到AIR氣墊科技的過去、現在以及未來發展。圖／NIKE提供

從無到有很難，但要持續突破創新更難，從1978年第一雙具備Air氣墊鞋款橫空出世，到今年的Pegasus 41跑鞋，NIKE像是在測試研發團隊的底線一樣，幾乎每隔數年都有相關新技術誕生。如同品牌首席設計師Martin Lotti說「我每天醒來都在想，如何把創新再推進一步」，因此在如今百花齊放的運動科技領域中，關於氣墊鞋這件事，可以是NIKE說了算！

【AIR氣墊的過去與未來】

適逢奧運年，4月時NIKE先在巴黎揭露為運動員服務的各項新科技，不僅有AI輔助為各種運動領域而生的鞋款與裝備，更能展示出品牌的領先地位。而為了讓消費者更有感，實踐從賽場到現場，貫徹品牌共同創始人Bill Bowerman曾說「只要你擁有身體，你就是一名運動員」的精神，特意選在上海以「NIKE ON AIR」為名舉辦了沉浸式體驗，讓參與者直接感受到Air氣墊科技的過去、現在以及未來發展，提醒著眾人這項劃時代，且改變運動史的創新之舉。三位NIKE的各領域高層主管，也到現場和與會者侃侃而談，品牌願景以及這些年他們做了什麼。

「NIKE ON AIR」活動三位品牌的各領域高層主管（中），也到現場和與會者侃侃而談，品牌願景以及這些年他們做了什麼。圖／NIKE提供
「NIKE ON AIR」活動三位品牌的各領域高層主管（中），也到現場和與會者侃侃而談，品牌願景以及這些年他們做了什麼。圖／NIKE提供

走進「NIKE ON AIR」會場架上陳列了從1978年起，每一雙搭載Air氣墊科技的原始鞋款，包括了數款珍貴足以納入博物館等級的設計，像是籃球迷都能耳熟能詳的Air Jordan一代、第一雙Air Force以及美國大聯盟洋基隊首位華人投手王建民曾穿著過的鞋。而且在鞋款旁邊還加上了當年所使用的Air氣墊原型，讓人很快就能比較不同年代的設計，並感受該項科技的演進。品牌鞋類創新副總裁Kathy Gomez也表示「Air氣墊真的能幫助到消費者，因為擁有高緩震，還能任意改變形狀」，於是除了籃球、田徑，或是過去被視為不可能的足球、拳擊等運動領域都經常被使用。

NIKE ON AIR沉浸式體驗中，展示了王建民曾穿著的Air Max 1鞋。圖／NIKE提供
NIKE ON AIR沉浸式體驗中，展示了王建民曾穿著的Air Max 1鞋。圖／NIKE提供

【創新的機遇與挑戰並存】

巴黎奧運將至，NIKE延續了為運動員量身打造裝備的傳統，導入新科技輔助，創造了許多新作。NIKE ON AIR現場亦展示同樣搭載Air氣墊技術的BLUEPRINT系列鞋款、為不同國家奧運代表隊而設的服裝，以及利用AI技術協助未能完整公開展示鞋款模型。彰顯了NIKE如何面對不同領域的頂尖運動員需求，並能提出改善解決問題的產品，藉以提升表現。品牌服飾創新副總裁Janett Nichol也說「運動員的需求也大不相同，吸濕排汗、散熱或是維持體溫，我們能做的就是研發出這些面料」，無論是被運用在鞋款或服飾上同等重要。

巴黎奧運將至，NIKE ON AIR現場亦展示為不同國家奧運代表隊而設的服裝配備。圖／NIKE提供
巴黎奧運將至，NIKE ON AIR現場亦展示為不同國家奧運代表隊而設的服裝配備。圖／NIKE提供

面對未來的研發挑戰，於NIKE ON AIR現場品牌首席設計師Martin Lotti在訪談中也說「機遇跟挑戰是並存的，但我們總是傾聽運動員問題，創造不僅是好看且富含機能的產品」，不怕被時代所淘汰。服飾創新副總裁Janett Nichol則覺得「沒有最好的設計，只有隨著時間演進，開發出最適合的產品，而現在趨勢就是將運動跟時尚，做更緊密結合」。而Air氣墊科技，就是順勢時間推進，不斷優化，並推出充滿個性化設計，像是與潮牌PHANTACi、Off-White與Travis Scott合作等，成為時代所需。

【新時代氣墊跑鞋問世】

NIKE全新Pegasus 41慢跑鞋，是這系列首款採用Air Zoom與全新React X泡棉中底結合的設計。圖／NIKE提供
NIKE全新Pegasus 41慢跑鞋，是這系列首款採用Air Zoom與全新React X泡棉中底結合的設計。圖／NIKE提供

NIKE鞋類創新副總裁Kathy Gomez曾提及，每當有人請她推薦慢跑鞋，「因為強大的緩震性能，我總是建議Pegasus」，展現對於Air氣墊科技的自信。而今年全新Pegasus 41慢跑鞋，更是這系列首款採用Air Zoom與全新React X泡棉中底結合的設計。藉由前、後腳掌都有新氣墊科技配置與泡棉輔助，提升了約13%的回彈反饋能量；機能網布鞋面經過改良，可減輕重量並提升透氣性。這款Pegasus 41跑鞋還搭載動態中足貼合系統確保了完整支撐、耐用性和舒適性，實際體驗時腳感如同被雙手包覆一樣，既柔軟又輕盈。

NIKE首席設計師Martin Lotti表示「我每天醒來都在想，如何把創新再推進一步」。圖／NIKE提供
NIKE首席設計師Martin Lotti表示「我每天醒來都在想，如何把創新再推進一步」。圖／NIKE提供

NIKE鞋類創新副總裁Kathy Gomez提到「Air氣墊真的能幫助到消費者，因為擁有高緩震，還能任意改變形狀」。圖／NIKE提供
NIKE鞋類創新副總裁Kathy Gomez提到「Air氣墊真的能幫助到消費者，因為擁有高緩震，還能任意改變形狀」。圖／NIKE提供

NIKE服飾創新副總裁Janett Nichol說「運動員的需求也大不相同，吸濕排汗、散熱或是維持體溫，我們能做的就是研發出這些面料」。圖／NIKE提供
NIKE服飾創新副總裁Janett Nichol說「運動員的需求也大不相同，吸濕排汗、散熱或是維持體溫，我們能做的就是研發出這些面料」。圖／NIKE提供

為運動員喝采，一直都是NIKE的中心主旨之一，因此NIKE ON AIR展廳中，高掛許多頂尖運動員的肖像，還能看到游泳好手王冠閎的身影。圖／NIKE提供
為運動員喝采，一直都是NIKE的中心主旨之一，因此NIKE ON AIR展廳中，高掛許多頂尖運動員的肖像，還能看到游泳好手王冠閎的身影。圖／NIKE提供

NIKE ON AIR現場陳列同樣搭載Air氣墊技術的BLUEPRINT系列鞋款。圖／NIKE提供
NIKE ON AIR現場陳列同樣搭載Air氣墊技術的BLUEPRINT系列鞋款。圖／NIKE提供

走進「NIKE ON AIR」會場架上陳列了從1978年起，每一雙搭載Air氣墊科技的原始鞋款。記者曾智緯／攝影
走進「NIKE ON AIR」會場架上陳列了從1978年起，每一雙搭載Air氣墊科技的原始鞋款。記者曾智緯／攝影

NIKE ON AIR也能看見，品牌利用AI技術協助未能完整公開展示鞋款模型。圖／NIKE提供
NIKE ON AIR也能看見，品牌利用AI技術協助未能完整公開展示鞋款模型。圖／NIKE提供

NIKE選在上海西岸漩心舉辦「NIKE ON AIR」活動。
NIKE選在上海西岸漩心舉辦「NIKE ON AIR」活動。

Nike 品牌 巴黎奧運 王冠閎 王建民 設計師 運動

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