夏日除毛正當紅！超實用小工具 打造清爽絲滑美肌
每到夏日，因為身體容易流汗，若是沒有好好清理各種雜毛，就容易藏污納垢，甚至飄出異味，根據網路聲量發現，近期除毛話題再起，包括臉部、腋下、手腳與私密處毛髮，如何清除都是討論話題，而且大家以為除毛後會讓毛髮變粗，但其實修容除毛後，不會影響毛髮增生也不會變粗。
除了給人除毛之外，在家該如何自己除毛呢？HANDS台隆手創館就推薦一系列工具，在家也能輕鬆除毛。「毛毛絕緣養成套組」中，包括有淨除毛霜、軟毛液與兩用刮棒，使用順序為軟毛液、淨除霜，塗在想要除毛的部位，最後使用刮棒清潔；另外Panasonic新多功能電動除毛刀，適合修剪鼻毛，若是要手工修剪，日本的匠之技美妝安全修容剪，有著不銹鋼90mm圓頭安全修容剪，避免受傷。
新推出的黛安ECO環境友善除毛片，採用不危害地球的植物配方，為冷蠟條單次除毛；使用貝印AUGER拔毛夾，將單側夾口30度角貼近欲修整的眉毛，就能夠無痛拔除，另外隨攜式電動美容除毛刀，可以針對細小毛髮，如唇邊汗毛，或是腿部毛髮都能夠清除乾淨。
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