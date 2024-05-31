一種綠色、各自表述 陶瓷、玫瑰金綠時計遞傳愜意時光

大自然中常見的綠色，散見於森林或湖水，並帶來和諧、生機盎然的聯想，已成為近年在黑色、藍色之外手表面盤的愛用色彩，例如近日便有芝柏（Girard Perregaux）、雷達（RADO）、依波路等品牌推出了新款綠色面盤手表，或沈穩、或輕快動感。

具有八角形表圈的桂冠（Laureato）系列，是高級品牌芝柏上一世紀1970年代推出的設計，圓中帶八角的形中形（Shape in shape）手法，別具辨識度。新款Laureato則名為Sage Green，其中Sage是「智慧」之意，意味承襲芝柏200多年的睿智與工藝，玫瑰金表殼、玫瑰金鏈帶並選用了特殊的芳草綠色，典雅沈穩，並在內裡搭配具玫瑰金自動盤的GP01800-2311機芯。

過往已在陶瓷領域帶來豐富色彩選擇的中高價為品牌雷達（RADO），則有新款True Square真我系列方形高科技陶瓷鏤空表，將半寶石的綠松石顏色調製（燒製）成陶瓷表殼、表帶，以及金屬鏤空面盤的顏色，讓人一邊近距離欣賞Rado R734自動上鍊機械芯的細節，一邊讓表款成為一付手上的輕珠寶。