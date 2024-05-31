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全國電子台東店6/1開幕！限時5天「全館家電9折」　還有限時拍賣1元起標

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全國電子台東店將於6月1日開幕，6月1日至6月5日展開限時5天開幕慶特惠活動，祭出全館家電9折，指定筆電最高下殺13,000元，指定手機最高下殺8,000元。圖／全國電子提供
全國電子台東店將於6月1日開幕，6月1日至6月5日展開限時5天開幕慶特惠活動，祭出全館家電9折，指定筆電最高下殺13,000元，指定手機最高下殺8,000元。圖／全國電子提供

全國電子台東店將於6月1日開幕，打造超過百坪的3C家電複合式賣場，並精心規劃情境式家電展示空間，設有各大品牌主題形象區、智慧生活家電體驗區、3C數位資訊區，還有豐富的健康商品及廚房三機熱水器、瓦斯爐、排油煙機，讓消費者享受全新3C家電購物體驗。全國電子台東店歡慶開幕，6月1日至6月5日展開限時5天優惠活動，開幕慶期間全館家電商品享有9折優惠。

全國電子台東店6月1日至6月5日開幕期間，特別推出一系列超值優惠，全館家電9折，還有每天限時限量商品先搶先贏；消費滿額即可獲贈實用好禮，有機會直接帶走熨斗、吸塵器；開幕期間消費滿千元即可參加抽獎活動，獎品包括富士通一對一變頻冷專空調、奇美55型4K電視、聲寶43型4K電視、超薄型智能掃地機等大獎，6月2日及6月5日兩天晚上8點將於門市公開抽獎。

6月1日、6月2日、6月5日晚上7點全國電子台東店舉辦加碼好康拍賣活動，多樣商品一元起標。

全國電子台東店開幕期間還有多樣產品驚爆價，空調原廠現折最高1萬元，下載並註冊全國電子APP買空調單品滿30,000元送1,000點會員點數（1點=1元，每位會員現領一次點數），買空調享原廠好禮送再享加購優惠；指定筆電最高下殺13,000元；指定手機最高下殺8,000元；指定冰箱、洗衣機、乾衣機消費滿30,000元再抽日本東京單人來回機票；冰箱、空調享政府節能補助最高5,000元，即將額滿，請把握機會。使用全國電子行動支付最高送6,100點會員點數；悠遊付最高回饋12%。

●全國電子台東店資訊 ：

地址：台東市傳廣路393號

電話：089-318768

營業時間：早上11點至晚上9點30分

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

6月1日全新開幕的全國電子台東店，空間寬敞、簡潔明亮，富有現代感，精選各大品牌3C家電，讓消費者一站購足。圖／全國電子提供
6月1日全新開幕的全國電子台東店，空間寬敞、簡潔明亮，富有現代感，精選各大品牌3C家電，讓消費者一站購足。圖／全國電子提供

3C 冰箱 台東

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