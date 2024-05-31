燦坤「618 AI購物節」登場！5大電視品牌「周末限定」限時限量下殺58折起

為迎接年中最大促銷檔618購物節、Computex大展到來，燦坤「618 AI購物節」自6月1日至6月18日開跑，單筆消費滿618元，筆筆加碼抽新上市平板；強打電視58折起，指定機型送Dyson吹風機、SONY耳機；還有燦坤電競月、線上電腦展同時開跑，搶攻AI PC換機潮。夢幻巴黎奧運登場倒數，6月期間全館消費滿501元抽「台北－巴黎雙人來回機票」。

燦坤「618 AI購物節」強打影音商品年中慶，隨著電視新機陸續上架，6月1日至6月18日燦坤也趁勢推出「618影音Party購」促銷活動，5大電視品牌聯合推出「周末限定」限時限量下殺促銷，CHIMEI奇美55型4K液晶顯示器原價23,900元，限量下殺58折、只要13,900元；Panasonic、PHILIPS、Samsung指定電視限量大降價，周末限定價數量有限、售完為止。買電視獨享指定BOSE劇院超值加價購77折起，還有眾多3C好禮加碼送，OLED指定機種買就送市價12,900元的Dyson Supersonic吹風機，SONY電視／劇院系列、指定Panasonic 65型以上加碼送原廠獨家好禮。活動期間買任一家電滿萬元抽SWITCH瑪莉歐OLED主機。

燦坤備戰熱夏前哨站，現在買空調享免費場勘、「熊速配」今天買、明天裝，及8年免費延長保固服務，全館指定大家電再享VVIP級尊榮安裝服務。冰箱、洗衣機限時下殺7折起，選購環保商品再享獨家精美好禮限量送。節能家電補助進入最後倒數，買一級能效冰箱、空調享節能補助最高5,000元，搭配環保集點周末回饋10倍送聰明省。

6月12日前至燦坤購買聲寶小家電滿5,999元，送聲寶11吋DC馬達循環桌立扇；6月1日至6月10日大同品牌週，買10～11人份電鍋享大同不鏽鋼蒸盤組加購優惠499元，大同廚房小家電消費滿4,490元獨家送大同迷你電鍋收納盒－金馬59限量版，限量200組。

台北國際電腦展Computex 2024即將登場，市場連日來聚焦AI PC話題延燒不斷，本屆將針對AI PC生態系建構與AI創新解決方案進行展示，展望未來的AI應用可為各個領域實現賦能並帶動轉型，AI PC銷售動能也因即將到來的換機潮持續看漲。

瞄準AI PC商機，燦坤號召各家筆電大廠聯合推出電競月活動，全館AI筆電限時下殺5折起，6月1日至6月18日期間選購資通訊商品滿5千元抽2,000燦坤K幣；7月底前至燦坤選購Intel第14代處理器之HX系列筆電，就有機會獲得價值2,150元的星際大戰遊戲《Star Wars Outlaws》。「燦坤線上電腦展」同618檔期雙雙開跑，凡購買Intel第14代處理器電競筆電，登記抽PS5 Slim主機數位版，加碼再送螢幕折價券；購買Intel Core Ultra處理器的AI筆電，加碼再送價值13,800元的AI創作軟體包。

本月強力推薦Intel HX高階處理晶片的AI電競筆電雙主打星，Lenovo電競品牌LOQ新機搭載14代i7-14700 HX處理器及NVidia RTX4060滿血版顯卡，同時具備高壓艙散熱技術，配上原廠AI晶片自動調整硬體配置，限時活動價42,990元，獨家再送市價1,790元的電競背包；MSI Cyborg 15.6吋機種不只搭載Core Ultra 7 155H處理器與RTX4050光追顯卡，更有16GB記憶體與1TB超大容量硬碟，原價40,900元、限時下殺34,618元，獨家送電競好禮三件組。

桌上型主機搭電競螢幕也有優惠，指定ACER主機73折起，電競螢幕首推刷新率175Hz的MSI 34型曲面系列，享限時活動價79折。Samsung 618年中慶狂歡整個月，手機／平板／穿戴系列消費滿萬元送618燦坤K幣，買指定系列平板就送Samsung Galaxy Buds FE耳機、多角度書本保護殼，Samsung Galaxy Watcg6 Classic系列手錶升級送Spigen金屬錶帶。6月1日至6月13日MacBook Air M2 13吋買就送市價5,540元好禮組合，指定款MacBook 14 & 16吋M3享現折6%優惠；持iPhone指定機型至燦坤Apple維修中心、填寫預約Google表單，限時享電池更換優惠價。

今年Wi-Fi 7換代升級終於來臨，未來將有更多裝置支援Wi-Fi 7，TP-Link新推出Wi-Fi 7路由器限時下殺76折，活動價2,799元。暑期即將到來，家用遊戲機也同享618檔期折扣，6月12日購買PS5 Slim主機可現折1,500元，燦坤獨家舊換新最高再折3,000元，指定遊戲軟體5折起；任天堂Switch OLED主機與指定瑪利歐遊戲軟體單片限時組合價10,480元，再送獨家三大好禮。